Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG a misé sur plusieurs joueurs. Vitinha, Fabian Ruiz, Carlos Soler ou bien encore Renato Sanches. Ce dernier est arrivé en provenance de Lille pour 15 millions d’euros bonus compris. L’international portugais a réalisé des débuts de rêve avec les Rouge & Bleu, marquant dès son premier ballon. Mais avec sa préparation tronquée en raison des spéculations autour de son avenir, l’ancien du Benfica n’a commencé qu’une seule rencontre (en six matches, 176 minutes). Renato Sanches a aussi été freiné par une lésion aux adducteurs droits. Ces derniers jours, il a fait son retour à l’entraînement collectif. Dans une interview, il est revenu sur le début de saison des Rouge & Bleu.

« Content de faire partie de cette équipe »

« Depuis la reprise, on est bien. On a fait de bonnes choses sur le terrain. Ça se met en place petit à petit. On doit continuer à travailler maintenant et si ça se passe bien, on va faire une grande saison, assure le numéro 18 du PSG dans des propos relayés par le Quotidien du Sport J’en suis convaincu. Mon intégration ? Tout se passe bien. Je suis content de faire partie de cette équipe. À vrai dire, ce n’était pas difficile non plus. Je sens que ça va de mieux en mieux au fur et à mesure des semaines. Mais je suis heureux de mon choix.«

Renato Sanches qui explique que contingent portugais au PSG (Vitinha, Nuno Mendes, Danilo Pereira) l’a aussi aidé à bien s’intégrer. « Bien évidemment. C’était une bonne chose et une aide précieuse. D’autant plus que l’on parle la même langue. Et cela est valable avec d’autres joueurs qui ne sont pas portugais. (Sourire) Je suis avec un bon groupe et de bonnes personnes. Certaines que je connais depuis de nombreuses années. Même Vitinha, j’ai pu apprendre à le connaître. On a tous eu une bonne relation dès le début. »