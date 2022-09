PSG : Les détails de l’option d’achat de Paredes dévoilés

Le marché des transferts a fermé ses portes pour les cinq grands championnats, mais des transactions concernant le PSG continuent de se dévoiler. C’est le 25 août dernier, soit il y a près de deux semaines, que Leandro Paredes a rejoint la Juventus Turin dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Adversaire du soir du Paris Saint-Germain (21h00 sur Canal + / RMC Sport) en Ligue des Champions, le club de la Vieille Dame verra l’option d’achat associée à ce prêt s’activer automatiquement, sous certaines conditions, dévoilées aujourd’hui.

Avec les arrivées de Renato Sanches et Vitinha, Leandro Paredes a été poussé vers la sortie. C’est en ce sens et voyant le chemin se boucher sous les cieux parisiens, que l’international argentin a pris la direction de Turin. Pour le moment, l’ancien numéro 8 du PSG est prêté à la Juve, avec une option d’achat s’élevant à 22,6 millions d’euros. Cette dernière s’activera automatiquement sous deux conditions selon Matteo Moretto. La première d’entre elles étant de voir les turinois atteindre les quarts de finale de Ligue des Champions, et la seconde, comme souvent dans le cadre d’un prêt, le joueur devra disputer un certain pourcentage de rencontres officielles afin de rendre obligatoire cette option d’achat, dévoile le journaliste espagnol pour le média Relevo. Si le pensionnaire de Serie A pourrait rencontrer des difficultés à évoluer sur la scène européenne tant il peine à développer du jeu à ce stade de la saison, la deuxième condition pourrait elle être plus facilement atteignable pour la Juve comme pour Leandro Paredes. En effet, évoluant dans l’entrejeu, l’ancien du PSG voit la concurrence de Paul Pogba s’effacer, et laisser une place vacante au milieu de terrain. Les Bianconeri pourront donc tout au long de la saison avoir besoin des services de l’Argentin. L’international français a lui de son côté pris la décision de se faire opérer, ce qui dans le temps, devrait profiter à l’ancien de l’AS Roma. L’opportunité pour le PSG de définitivement s’acquitter des émoluments de Leandro Paredes (près de 7 millions d’euro par an), et faire entrer des liquidités avec l’option d’achat associée à son prêt, qui on le rappel, s’élève à 22,6 millions d’euros.