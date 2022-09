Le PSG démarre parfaitement sa campagne de Youth League

Cet après-midi, les U19 du Paris Saint-Germain recevaient la Juventus Turin pour la première journée de phase de groupe de la Youth League. L’équipe de Zoumana Camara a pu compter sur des retours de poids en la présence de jeune titis qui s’entrainent actuellement avec le groupe professionnel comme Warren Zaire Emery, Ismael Gharbi ou encore El Chadaille Bitshiabu. Aymen Kari, blessé depuis le début de la saison, a de son côté été laissé au repos.

Le PSG en total démonstration

C’était donc la rentrée pour nos titis parisiens qui n’ont pas mis longtemps avant de rentrer dans leur match. Il aura fallu même attendre à peine 3 minutes pour voir le PSG prendre l’avantage, une action très bien menée par Ismael Gharbi, et conclue par Housni. Paris double la mise moins de 6 minutes plus tard par l’intermédiaire de l’inévitable Zaire Emery qui transperce la défense de la Juve et termine par un magnifique ballon piqué. Il n’en fallait pas moins pour voir une réaction italienne, et sur un coup franc plutôt anodin, et une partie de billard dans la surface parisienne, le ballon arrive dans les pieds du belge Samuel Mbangula qui ne se fait pas prier pour réduire la marque à la 17e minute, 2-1. Les Rouge & Bleu reprennent leur rythme de croisière dès la 37e minute et inscrivent 3 buts en seulement 8 minutes par Ismael Gharbi, Noha Lemina et Ilyes Housni qui y est allé de son doublé. Les Rouge & Bleu dominent largement leur adversaire et rentre au vestiaire avec 4 buts d’avance (5-1).

La seconde période a un visage complètement différent et les Italiens reviennent avec des intentions beaucoup plus claires et imposent un combat physique plus âpre aux jeunes parisiens. La Juventus va finir par réduire le score d’un magnifique coup franc à la 76e minute et ne s’arrêtent pas là, puisque dans l’action qui suit, la défense parisienne concède un pénalty qui permettra aux Banconeri d’une nouvelle fois réduire la marque et de revenir à 5-3 à la 79′. Il n’y aura plus d’autres buts dans cette rencontre. Le Paris Saint-Germain commence de la meilleure des manières cette compétition, en espérant que leurs ainés prennent le même chemin ce soir au Parc des Princes.