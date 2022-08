Après plusieurs semaines de négociations, le départ de Leandro Paredes à la Juventus Turin a été officialisé ce mercredi par les deux clubs. Encore sous contrat jusqu’en 2024 avec les Rouge & Bleu, l’Argentin de 28 ans a été prêté avec option d’achat chez la Vieille Dame. Une option d’achat de 22M€ pouvant devenir obligatoire si certaines conditions sont remplies. De son côté, le joueur retrouvera la Serie A après des expériences au Chievo Verone, à Empoli et à l’AS Roma. Acheté en janvier 2019 contre 47M€ en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, le milieu de terrain ne s’est jamais imposé comme un titulaire indiscutable malgré quelques prestations très solides notamment en Ligue des champions.

Leandro Paredes remercie le PSG

En quatre saisons, il aura disputé un total de 117 matches (3 buts et 10 passes décisives) et a remporté trois titres de Champion de France, deux Coupes de France, une Coupe de la Ligue et deux Trophées des Champions. Via son compte Instagram, Leandro Paredes a tenu à remercier le PSG : « Il est temps de dire au revoir, je n’ai que des mots de remerciement pour cette ville, ce club, mes collègues, toutes les personnes qui travaillent ici chaque jour et surtout pour tous les fans qui m’ont donné leur amour dès le premier jour ❤️💙 Hasta siempre Paris ! » Il retrouvera rapidement le club de la capitale. En effet, les Rouge & Bleu ont hérité de la Juventus Turin dans leur groupe de Ligue des champions.