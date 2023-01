PSG : Les féminines de retour au Parc des Princes

C’est en décembre dernier que les féminines du PSG ont validé leur ticket pour les quarts de finale d’UWCL. En venant à bout du Real Madrid au Parc des Princes, les filles de Gérard Prêcheur se sont offert l’occasion de disputer une nouvelle rencontre dans l’antre du club de la capitale.

En effet, le Paris Saint-Germain l’a annoncé ce mercredi, la section féminine disputera son quart de finale aller d’UEFA Women’s Champions League au Parc des Princes. En venant à bout des filles du Real Madrid (2-1) le 16 décembre dernier, les Parisiennes passent au tour suivant de la compétition européenne en terminant à la seconde position de leur poule derrière Chelsea. La section féminine du PSG affrontera l’Arsenal WFC, le FC Barcelone ou le VfL Wolfsbourg le mardi 21 ou le mercredi 22 mars (aller) et le mercredi 29 ou le jeudi 30 mars (retour). Les filles du club de la capitale recevront pour la première manche, et jouera cette rencontre au Parc des Princes à la fin du mois de mars prochain. Le tirage au sort pour connaître l’adversaire des Rouge & Bleu se tiendra le vendredi 10 février.

Les mots du président

La saison dernière, la demi finale d’UWCL face aux Lyonnaises qui s’était joué au Stade de la Porte de Saint-Cloud a réuni près de 43 254 spectateurs. Un record national pour une rencontre de football féminin. En ce sens, Nasser Al-Khelaïfi s’est félicité de la nouvelle du jour sur le site officiel du Paris Saint-Germain : « Nous sommes très heureux d’accueillir un nouvel événement majeur de football féminin au Parc des Princes. Le retour de l’UEFA Women’s Champions League sera un spectacle fantastique pour nos joueuses, nos fans et pour toute la famille Paris Saint-Germain. Le football féminin a toujours été une priorité pour le Paris Saint-Germain. Nous sommes très fiers de nos joueuses, qui sont des ambassadrices de notre club et qui inspirent les jeunes femmes à Paris, mais aussi en France et à travers le monde« .

Les billets pour cette rencontre au Parc des Princes sont d’ores et déjà disponibles sur la plateforme officielle du club.