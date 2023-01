PSG : Les dernières informations sur le vice-capitanat

Le PSG ne s’est pas privé de sa petite polémique avant une grande échéance en Ligue des Champions avec le brassard de capitaine. Ce dernier était porté par Kylian Mbappé face à l’US Pays de Cassel en 16e de finale de Coupe de France (victoire 0-7). Dans la foulée de la rencontre, Christophe Galtier s’est exprimé sur l’attribution du capitanat à l’attaquant français.

Dans les couloirs du Stade Bollaert-Delelis, après la large victoire face à l’équipe de R1 qu’est l’US Pays de Cassel, Christophe Galtier a été interrogé sur l’attribution du brassard de capitaine à Kylian Mbappé en l’absence sur la pelouse de Marquinhos : « On a décidé qu’il soit le second capitaine depuis le début de la saison, il mérite d’avoir ce brassard quand Marquinhos n’est pas là, car il a décidé de rester au club. Il a marqué 56 buts sur l’année civile. Il fait partie des attaquants de classe mondiale, un des meilleurs au monde« . Une réponse qui a surpris son monde quand on sait que le discours n’était pas le même en début de saison : « Dans le vestiaire il n’y a pas qu’un capitaine, mais plusieurs. Sergio Ramos, Verratti, Mbappé font partie des relais… mais tous aussi participent dans le vestiaire« , déclarait le technicien français en conférence de presse le 17 septembre 2022.

🚨🗣️ | Christophe Galtier en conférence de presse :



“Dans le vestiaire il n’y a pas qu’un capitaine, mais plusieurs. Sergio Ramos, Verratti, Mbappé font partie des relais… mais tous aussi participent dans le vestiaire”#OLPSG | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/9QKYYgVxUN — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 17, 2022 Twitter : @CanalSupporters

Par ailleurs, ce discours de début de saison était parfaitement appliqué tant Kylian Mbappé ne portait pas le brassard de capitaine lorsque Marquinhos était sur le banc le 10 septembre (victoire 1-0 face à Brest) et le 29 octobre dernier (victoire 4-3 face à Troyes). Deux rencontres pour lesquelles Presnel Kimpembe était capitaine. Et lorsque le numéro 3 était lui aussi absent (13 novembre dernier, victoire 5-0 face à Auxerre), c’est Marco Verratti qui était promu capitaine. Face à ce manque de cohérence entre le discours et les faits, Presnel Kimpembe a publié un communiqué ce mardi soir sur son compte Instagram afin de faire savoir qu’il n’était pas au courant d’une quelconque décision au sujet du vice-capitanat : « Ces dernières heures, j’ai pu entendre et lire beaucoup de choses à mon sujet. Je souhaite donc mettre les choses au clair afin d’éviter de propager de fausses informations à mon égard. Je n’ai pas été mis au courant de cette décision, ceci est complètement faux« , avant d’ajouter qu’il « respectera toujours les décisions du club« .

Un discours qui diffère en interne

Selon les informations de nos confrères de Goal, Presnel Kimpembe a appris la nouvelle lundi soir. En effet, le champion du monde 2018 était dans les travées du Stade Bollaert-Delelis afin d’assister à la victoire 7 buts à 0 de ses partenaires face à l’US Pays de Cassel (R1). C’est en regagnant son domicile que le numéro 3 du PSG a pris connaissance de la nouvelle et des propos de son coach. Le défenseur central aurait eu « quelques discussions informelles avec des membres du staff au sujet de la hiérarchie autour du capitaine mais rien de plus« . Le titi parisien se doutait tout de même qu’après sa prolongation, Kylian Mbappé allait prendre de plus en plus d’épaisseur dans le vestiaire Rouge & Bleu.

Par ailleurs, le club continue de confirmer qu’il existe bel et bien quatre vice-capitaines : Presnel Kimpembe, Marco Verratti, Kylian Mbappé et Sergio Ramos. La hiérarchie entre ces quatre éléments n’est pas précisée. La phrase de Christophe Galtier ressemble d’heures en heures à une sortie mal maîtrisée par le coach du Paris Saint-Germain.