Touché au quadriceps droit depuis le début de ce mois de janvier, Marco Verratti était écarté des terrains. Sa dernière rencontre disputée remonte au 1er janvier et la défaite 1-0 sur le pelouse du RC Lens. Depuis, le numéro 6 du PSG n’est plus apparu sur une pelouse avec le maillot Rouge & Bleu.

Aujourd’hui, Marco Verratti a été aperçu au Camp des Loges. Le milieu de terrain semble avoir récupéré et s’être entraîné on ne peut plus normalement. En effet, sur les clichés de la séance de ce mercredi publié par le club sur ses réseaux sociaux, l’Italien participe avec le reste du groupe aux exercices avec ballon. Un retour de bonne augure pour la suite de la saison, notamment quand on connaît les échéances qui arrivent à court terme. En effet, à l’aube d’un mois de février qui s’annonce, en rythme et intensité, infernal pour le PSG, le retour de Marco Verratti sera plus qu’utile à l’entrejeu des Parisiens.

🚨 | Marco Verratti est de retour à l’entraînement collectif 🇮🇹✅



📸 @PSG_inside pic.twitter.com/M5lOPxCcuy — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 25, 2023

Si aucun communication officielle n’a été faite, le milieu de terrain Rouge & Bleu postule naturellement pour une place dans le groupe de Christophe Galtier afin d’affronter le Stade de Reims ce dimanche 29 janvier (20h45 sur Prime Video) au Parc Des Princes à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1 Uber Eats.