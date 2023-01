PSG : Les féminines enregistrent une nouvelle recrue

Le mercato hivernal a ouvert ses portes et le PSG se montre actif dès les premières heures pour sa section féminine. Les Rouge & Bleu, afin de palier la longue absence de Marie-Antoinette Katoto, le club de la capitale enregistre l’arrivée d’une attaquante.

Le groupe de Gérard Prêcheur pourra désormais compter sur Amalie Vangsgaard. L’attaquante danoise s’est engagé avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2025. A 26 ans, elle arrive en provenance de Suède et plus précisément du Linköpings FC, club qu’elle a rejoint en juillet 2021 et avec lequel elle a inscrit 23 buts en 35 matchs. A l’échelle internationale, Amalie Vangsgaard compte 20 sélections avec les U19 du Danemark (3 buts). Evoluant désormais avec l’équipe première en sélection nationale, elle compte 4 matchs.

Sur son site officiel, le Paris Saint-Germain « souhaite la bienvenue à Amalie ainsi qu’une belle aventure sous les couleurs du club de la capitale« .