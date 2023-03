A l’occasion de la 26e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG s’est imposé (4-2) face au FC Nantes au Parc des Princes. L’occasion pour Kylian Mbappé d’inscrire son 18e but de la saison et son 201e avec le maillot Rouge & Bleu. Une page de l’histoire atteinte avec l’aide de ses coéquipiers aux passes décisives.

Il est à ce jour le meilleur buteur du championnat de France avec 18 unités, mais plus encore, il est désormais celui qui a le plus de fois fait trembler les filets avec le maillot du PSG sur les épaules. Kylian Mbappé a inscrit son nom dans l’histoire Rouge & Bleu et a été célébré comme il se doit dans la foulée de son 201 but avec le Paris Saint-Germain. Un cap historique qu’il a atteint grâce à son talent et son travail, mais aussi grâce aux différents passeurs Parisiens qui lui ont fait des offrandes. Ce record du numéro 7 du club de la capitale est également l’occasion de se pencher sur les hommes qui ont fait le plus de passes décisives à Kylian Mbappé sous les cieux parisiens.

Les meilleurs passeurs du PSG pour Kylian Mbappé

Neymar – 26 passes décisives

– 26 passes décisives Di Maria – 24 passes décisives

– 24 passes décisives Messi – 17 passes décisives

– 17 passes décisives Cavani – 9 passes décisives

– 9 passes décisives Verratti – 8 passes décisives

– 8 passes décisives Draxler – 8 passes décisives

Arrivés ensemble lors du mercato d’été 2017, Kylian Mbappé et Neymar ont établi une réelle connexion sur le terrain. Une connexion à laquelle semble s’être parfaitement branché Lionel Messi avec 17 passe décisives pour le numéro 7 du PSG, en ayant joué une saison et demi sous les cieux parisiens jusque-là.