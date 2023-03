Les anciens du PSG rendent hommage à Kylian Mbappé

Kylian Mbappé est entré dans la légende du PSG en devenant hier soir le meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu avec 201 réalisations. Plusieurs anciens du club de la capitale ont tenu à lui rendre hommage.

Hier soir, 92e minute de jeu, Timothée Pembélé récupère haut un ballon, se projette dans la surface et centre à ras de terre pour Kylian Mbappé. Au duel avec un Nantais, l’attaquant du PSG contrôle et se retourne en frappant du gauche. Le ballon finit au fond des filets, le Parc des Princes explose. Avec cette réalisation, qui assure la victoire au Rouge & Bleu, Mbappé devient officiellement le seul meilleur buteur de l’histoire du PSG avec un 201e but. À l’issue de la rencontre, une cérémonie – dans le rond central du Parc – est organisée. Des messages et ses buts sont diffusés sur les écrans géants. Il reçoit un trophée et s’adresse au public qui est resté en masse avant de recevoir les acclamations de ce dernier. Il finira par faire une photo avec tous ses coéquipiers pour immortaliser ce moment d’histoire. L’attaquant (24 ans) fait partie des légendes du club de la capitale. Pour l’Equipe, certaines d’entre elles ont eu un mot pour le phénomène.

« Il sera l’un des plus grands de l’histoire du foot »

Pour Safet Susic, Kylian Mbappé est tout simplement le meilleur joueur de l’histoire du PSG. « Bien sûr qu’il l’est et j’irais même plus loin, la France n’a jamais possédé de joueur aussi fort ! Il est hyper complet et n’arrête pas de progresser. Il a reçu des dons de Dieu, sa vitesse et sa vivacité, mais en plus, il travaille énormément. C’est un garçon très intelligent, avec une excellente hygiène de vie, et s’il continue à être épargné par les blessures, ce que je lui souhaite, il sera l’un des plus grands de l’histoire du foot. » Antoine Kombouaré, qui a vu l’attaquant battre son record contre son équipe, emboite le pas. « Rien que sur ses stats, ça le met devant tout le monde. Personne n’a été aussi décisif si jeune (24 ans) et si vite que lui. En plus, ça dépasse l’histoire du PSG, avec tout ce qu’il a déjà accompli en équipe de France. Il tue les matches, les adversaires et les suspenses. Safet Susic est un grand Monsieur ; George Weah était hyper complet car puissant, grand dribbleur et monstrueux de la tête, le seul domaine qui manque un peu à Kylian ; Zlatan Ibrahimovic était immense, mais n’a pas toujours été là dans les plus grands rendez-vous européens. Mbappé, lui, il donne rendez-vous et répond présent sur la durée. Il a un impact phénoménal sur la confiance de ses équipiers. »

« Individuellement, c’est le plus grand joueur que le club ait eu »

Ancien président du PSG, Michel Denisot, même s’il estime que l’on ne devrait pas comparer les époques, est d’accord avec Susic et Kombouaré. « Individuellement, c’est le plus grand joueur que le club ait eu, c’est certain. Et ce, sur tous les points, pour son foot, son talent, son statut, son intelligence, sa maturité, sa compréhension du monde d’aujourd’hui et son comportement. Il est exceptionnel. Il y a eu beaucoup de grands joueurs au PSG, George Weah, Rai, Safet Susic ou Mustapha Dahleb. Mais Mbappé est le plus complet. De son côté, Guillaume Hoarau tempère un peu sur sa place dans la hiérarchie des meilleurs joueurs de l’histoire du PSG. « Bien sûr, Kylian est proche de s’asseoir sur le trône (sourire). Mais la notion de meilleur joueur de l’histoire d’un club dépend de plein de critères subjectifs. Pour ma génération, c’était plus George Weah ou Ronaldinho, voire Pauleta. Kylian, c’est le « number one » actuel, impressionnant de maturité pour son âge. Quand il est connecté à 200 % sur le terrain et affiche l’humilité qu’il faut pour ne pas en faire trop, il est phénoménal. Il a encore franchi un palier depuis le Mondial en étant encore plus redoutable dans sa volonté de faire mal à l’adversaire dans tout ce qu’il accomplit. »

Sur son compte Instagram, Edinson Cavani, qui s’est vu délester de son record, a félicité son ancien coéquipier au PSG (2017-2020). « Félicitations Kylian Mbappé pour ton nouveau record avec le PSG. Faire voler ses supporters, un câlin de but (sic). » Passeur décisif sur le but, Timothée Pembélé a aussi félicité son coéquipier. « Dans l’histoire (un peu grâce à moi (rire!) Félicitations Kylian Mbappé. »

