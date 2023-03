LdC : Les supporters du PSG attendus en nombre à Munich

Le PSG se déplace en Allemagne pour y affronter le Bayern Munich en huitième de finale retour de Ligue des Champions. Une rencontre pour laquelle les Parisiens auront le droit à une mise au vert loin de leurs bases, une première cette saison.

Les joueurs de Christophe Galtier effectueront leur ultime entraînement pour cette manche retour de huitième de finale de C1 sur la pelouse de l’Allianz Arena. Une répétition générale que la paire Campos-Galtier souhaitait toujours effectuer au Camp des Loges jusque-là pour ses grandes soirées européennes. Cependant, cette fois-ci, les Rouge & Bleu rejoindront Munich dès lundi, soit 48 heures avant le coup d’envoie du choc. Un voyage qu’effectueront également les supporters du Paris Saint-Germain. Si le club de la capitale ne devrait pas pouvoir compter sur Neymar, Renato Sanches ou encore Presnel Kimpembe sur le pré, il devrait tout de même pouvoir s’appuyer sur les 3 800 fidèles des Rouge & Bleu qui garniront les travées de l’Allianz Arena selon RMC Sport. Cependant, les supporters parisiens feront face au mouvement social qui touchera la France cette semaine et plus précisément ce mardi 7 mars. En ce sens, deux options ont été choisies par le Collectif Ultra Paris afin de rejoindre la Bavière : « des vans et des cars avec des départs programmés entre lundi et mardi soir » avancent nos confrères.

Le déplacement sera encadré par les autorités allemandes qui seront particulièrement attentives aux engins pyrotechniques qui seront formellement interdits.