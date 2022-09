PSG : Les Parisiennes enchaînent en championnat

En ayant débuté la saison avec une défaite lors du Trophée des Championnes (0-1) face à l’OL, les filles du PSG se sont imposées pour la première journée de D1 Arkema (2-0) face à Soyaux. Ce samedi, les joueuses de Gérard Prêcheur ont enchaîné avec une deuxième victoire en championnat face à Rodez. Un début de saison sur les chapeaux de roue pour les féminines du Paris Saint-Germain.

Pour la deuxième journée de D1 Arkema, le PSG s’est déplacé sur la pelouse de Rodez. L’occasion pour Gérard Prêcheur de diriger son équipe pour la troisième fois en match officiel. L’entraîneur français a pu observer depuis le banc de touche du Stade Paul Lignon les filles Rouge & Bleu s’imposer largement sur le score de 0-4 face à leurs adversaires du jour. Une victoire facile pour les féminines du PSG. Cette rencontre s’est débloquée dès la 19e minute par le biais d’un but de Grace Geyoro. Annoncée sur le départ, et s’étant exprimé publiquement sur sa volonté de quitter le Paris Saint-Germain, la milieu de terrain et capitaine du club de la capitale a réalisé un match complet ce samedi après-midi. Au retour des vestiaires, Sakina Karchaoui inscrit le but du 0-2, avant de voir Kadidiatou Diani creuser l’écart à la 58e minute. En toute fin de match, Grace Geyoro fait trembler les filets pour le 0-4 et ainsi inscrire son doublé. Durant la rencontre, les filles du PSG ont tenu le ballon pendant un peu plus de 70% du temps. La victoire du jour permet au club de la capitale de pointer provisoirement le bout de son nez à la première place de la D1 Arkema, avec Montpellier.

Entachée par les affaires extra-sportives, la section féminine du PSG poursuit son bonhomme de chemin sur le plan sportif. En ce sens, les filles de Gérard Prêcheur retrouveront le terrain dès ce mercredi 21 septembre à 20h30 dans le cadre de la rencontre aller de barrage de Ligue des Champions face aux Suédoises du BK Hacken. Une rencontre qui se jouera au Stade Jean Bouin.