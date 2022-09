Après leur défaite face à l’Olympique Lyonnais (0-1) au Trophée des Championnes il y a deux semaines, les Féminines du PSG disputaient hier soir leur premier match de la saison 2022-2023 de D1 Arkema. Opposées à Soyaux au Stade Georges-Lefèvre, les Parisiennes ont réussi leur entrée en lice avec une victoire 2-0.

À l’instar de leurs homologues masculins, les Féminines du PSG ont mis en place une nouvelle étape dans leur projet avec un nouveau coach (Gérard Prêcheur) et une nouvelle direction sportive (Angelo Castellazzi et de Sabrina Delannoy). Après une pré-saison compliquée en terme de résultat, le club de la capitale aura pour objectif de réduire l’écart de niveau avec son rival, l’Olympique Lyonnais. Et pour ce début de saison 2022-2023, Gérard Prêcheur ne peut toujours pas compter sur Marie-Antoinette Katoto, opérée au genou il y a quelques semaines. Ainsi, un trio offensif inédit composé de la recrue Lieke Martens ainsi que de Kadidiatou Diani et Ramona Bachmann était aligné d’entrée. Et les Rouge & Bleu ont pu compter sur leur internationale française.

Kadidiatou Diani en forme

Dès le début de rencontre, la Parisienne a offert une passe décisive à la Neerlandaise Lieke Martens (1-0, 5e). Kadidiatou Diani aurait pu aggraver le score quelques minutes plus tôt mais elle a trouvé à deux reprises les poteaux, sur penalty (8e) et sur une frappe détournée par la gardienne de Soyaux (13e). La numéro 11 a fini par trouver le chemin des filets après la demi-heure de jeu suite à un enchaînement contrôle-frappe (2-0, 34′). Ultra-dominatrices, les Féminines du PSG ont ensuite manqué de réalisme pour alourdir le score et se sont imposées sur le score de 2-0. À noter l’entrée de la nouvelle recrue, Li Mengwen, en fin de match.

Après la rencontre, l’entraîneur, Gérard Prêcheur, s’est dit satisfait de cette entame de saison, dans des propos rapportés par le site officiel du club. « J’ai trouvé que c’était une belle rencontre avec deux belles équipes. C’était un football assez attrayant. Les deux équipes se sont appuyées sur un jeu offensif. Nous, davantage sur la possession et l’utilisation des espaces et Soyaux très combatif dans le bon sens du terme et s’appuyait sur le contre. Je pense que c’était un match agréable pour les spectateurs. C’est important car nous avons besoin de spectateurs. Nous avons consacré beaucoup de cette période de préparation aux fondations de notre jeu, on démarre juste aujourd’hui avec un retour tardif de sélection. Je n’ai pris de risque avec aucune de mes joueuses sollicitées en sélection. Je considère que le rôle premier d’un entraîneur est d’assurer le bien être de ses joueuses. » Pour leur prochain match, les Féminines du PSG se déplaceront à Rodez le samedi 14 septembre. Pour l’instant, les vice-championnes de France occupent provisoirement la place de leader en attendant les autres résultats du week-end.