Vitinha : « Il y a bien plus de choses qui unissent Ronaldo et Messi, que de choses qui les séparent »

Arrivé au PSG durant ce mercato estival 2022 en provenance du FC Porto, Vitniha fait partie d’un groupe restreint de joueurs ayant eu la chance d’évoluer durant leur carrière avec Cristiano Ronaldo, et Lionel Messi. En effet, le milieu de terrain évolue avec la sélection portugaise ce qui lui permet ainsi de côtoyer l’attaquant de Manchester United. De l’autre côté, le joueur de 22 ans a la chance depuis cet été de jouer avec La Pulga sous les couleurs Rouge & Bleu.

En ce sens, Vitinha s’est exprimé sur la rivalité qui a animé au moins les quinze dernières années dans le monde du football. Dans les colonnes du média portugais O Jogo, le numéro 17 parisien a fait part de son avis sur la question, notamment en soulignant les points en communs entre les deux rivaux historiques : « Il y a bien plus de choses qui les unissent que de choses qui les séparent. Ils ont chacun leur propre façon de jouer et leurs propres caractéristiques, mais les choses qui les unissent sont immenses. La volonté de vouloir toujours plus, sans tenir compte de ce qu’ils ont déjà gagné, en fait partie. Si je gagnais la moitié de ce qu’ils ont gagné, ce serait incroyable ! La volonté de continuer à marquer des buts, à faire des passes décisives, à jouer de grands matchs, à aider l’équipe… C’est ce qui les définit comme les meilleurs de tous les temps et je suis privilégié d’avoir eu le temps de jouer avec eux« .

Ce dimanche 18 septembre (20h45 sur Prime Video), Vitinha aura l’occasion de disputer son dixième match avec le Paris Saint-Germain, face à l’OL dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1 Uber Eats, ainsi sa dixième partie sous le même maillot que Leo Messi. Avec le Portugal, l’ancien du FC Porto compte 4 sélections. Un chiffre qui pourrait s’améliorer lors de la trêve internationale de ce mois de septembre qui pourrait lui offrir son cinquième et sixième match avec le maillot lusitanien. Pour rappel, les hommes de Fernando Santos affronteront la République Tchèque le samedi 24 septembre prochain à 20h45 et disputeront un choc à domicile face à l’Espagne le mardi 27 septembre à la même heure. Les deux rencontres se joueront dans le cadre de la cinquième et sixième et dernière journée de Ligue des Nations. L’occasion par ailleurs pour les Portugais du PSG, Vitinha, Danilo et Nuno Mendes, de croiser ceux de La Roja, Carlos Soler et Pablo Sarabia.