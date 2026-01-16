PSG / Lille – Les compositions officielles

Ce vendredi soir, le PSG affronte Lille lors de la 18e journée de Ligue 1. Moins d’une heure avant ce match, les deux coachs ont dévoilé leurs équipes de départ.

Le PSG retrouve les terrains ce vendredi soir avec la réception – au Parc des Princes – de Lille dans le cadre de la dix-huitième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire sans sept joueurs. Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye vont jouer la finale de la Coupe d’Afrique des nations dimanche soir, alors que Matvey Safonov, Kang-in Lee, Quentin Ndjantou et Joao Neves sont blessés. Malgré cela, le coach du PSG a aligné une équipe proche de son équipe type.

Senny Mayulu titulaire au milieu de terrain

Dans les buts, Lucas Chevalier va jouer son deuxième match contre son ancienne équipe. Le gardien du PSG sera défendu par un quatuor composé de Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Pour remplacer Joao Neves dans le milieu parisien, Luis Enrique a décidé de titulariser Senny Mayulu aux côtés de Vitinha et de Fabian Ruiz. L’attaque est composée de Khvicha Kvaratskhelia, d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Lille

18e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h00 – Diffuseurs : beIN SPORTS 1 – Arbitre principal : Jérôme Brisard – Arbitres assistants : Alexis Auger et Gwenael Pasqualotti – Quatrième arbitre : Hakim Ben El Hadj – VAR : Alexandre Castro et Abdelali Chaoui