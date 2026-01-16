Mercato – Le FC Copenhague casse le prêt de Yoram Zague

N’entrant pas dans les plans du PSG, Yoram Zague avait été prêté au FC Copenhague l’été dernier. Le club danois a décidé de casser le prêt du latéral droit en ce mois de janvier.

Lors du mercato estival 2025, le PSG avait réussi à se débarrasser de tous ces indésirables. Certains ont été définitivement transférés, alors que d’autres ont été prêtés. Yoram Zague fait partie de cette deuxième catégorie. Pas dans les plans de Luis Enrique, le titi parisien avait été prêté au FC Copenhague avec une option d’achat. S’il n’était pas un titulaire indiscutable au Danemark, lui qui a participé à 15 rencontres toutes compétitions confondues (511 minutes de temps de jeu, deux buts, une passe décisive), il avait quand même du temps de jeu.

Une place dans la rotation du PSG ou un nouveau départ ?

Malgré cela, selon les informations de Foot Mercato, le FC Copenhague aurait décidé de casser le prêt du latéral droit. Le média footballistique explique que le club danois lui a trouvé un remplaçant et n’a donc plus besoin de lui pour la deuxième partie de saison. Foot Mercato explique qu’il va donc retourner au PSG. La question de son avenir va donc de nouveau se poser, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les Rouge & Bleu. Va-t-il être prêté dans la foulée pour garder du temps de jeu ou réintégrer la rotation de Luis Enrique jusqu’à la fin de la saison ? Les prochains jours seront décisifs, conclut Foot Mercato.



