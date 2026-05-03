PSG / Lorient – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce samedi, le PSG a été tenu en échec par le FC Lorient (2-2) en Ligue 1. Avec une équipe remaniée, les joueurs de Luis Enrique avaient déjà la tête ailleurs.

Cette rencontre de Ligue 1, placée entre les deux matchs de Ligue des champions face au Bayern Munich, pouvait permettre au PSG de faire un pas supplémentaire vers le titre de champion. Mais le club parisien devra encore patienter, lui qui compte toujours six points d’avance sur le RC Lens, à trois matchs de la fin de la saison. Avec la demi-finale retour à Munich mercredi prochain, Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe remaniée.

À lire aussi : PSG / Lorient – Les notes des joueurs parisiens

Première frustrante pour Marin, Doué en jambes, Dro Fernandez en apprentissage

Ainsi, Renato Marin a connu sa première en Ligue 1. Le portier italo-brésilien reçoit la note de 6/10 dans L’Equipe. « Pour sa première en L1 avec le PSG, l’Italien a d’abord connu une après-midi frustrante car il ne peut rien faire sur la reprise de Pagis (12e) et sur le poteau rentrant de Tosin (78e). Il est néanmoins décisif en évitant la défaite sur une parade pleine d’autorité devant le Béninois (83e). » En revanche, Dro Fernandez a eu du mal à exister dans cette rencontre et récolte la note de 3/10 dans le quotidien sportif. « Timide, il a eu du mal à s’imposer, et pas seulement dans les duels où il reste tendre. On sent qu’il veut bien faire et qu’il a de la technique mais ses audaces sont trop rares (27e, 60e). C’est le métier qui rentre, mais il prend son temps. »

Du côté des points positifs, Désiré Doué s’est montré très impliqué. « Très concerné et impliqué, le numéro 14 a été le meilleur Parisien sur la pelouse. À l’origine du premier but grâce à son centre mal négocié par Mvogo, il a toujours cherché à mettre du rythme et s’est distingué avec un joli slalom qu’il n’était pas loin de conclure par un but. Mobile et actif, il sert Zaïre-Emery sur son but (62e). Une prestation pleine », analyse Le Parisien, qui lui attribue la note de 7/10. Dans l’entrejeu, Fabian Ruiz retrouve du rythme et reçoit la note de 6/10. « Aligné au poste de sentinelle, le capitaine du jour était dans un fauteuil et a pu organiser le jeu à son rythme, sans forcer. Avec sa patte gauche, il a signé quelques bons décalages (6e) et des ouvertures précises (20e) qui ont fait du bien pour contourner le bloc lorientais. » Si la défense composée de Lucas Beraldo et Willian Pacho n’a pas été vigilante sur les rares occasions lorientaises, en attaque, Bradley Barcola s’est montré peu impliqué dans le match et reçoit la note de 4,5/10 dans le quotidien francilien. « Le numéro 29 n’a pas franchement marqué des points dans l’optique du match de mercredi. Un peu trop en dilettante par moments, il a vraiment peiné à se mettre en évidence devant le but en première période. Davantage impliqué après la pause, il a manqué de justesse et de précision dans ses décisions, malgré quelques incursions. »

Les notes du PSG (L’Equipe) : Marin 6 – Mayulu 5, Beraldo 3, Pacho 4, L.Hernandez 5 – Lee 6, F.Ruiz 5, Dro Fernandez 3 – Mbaye 5, Doué 6, Barcola 5 / Luis Enrique 5

(L’Equipe) : Marin 6 – Mayulu 5, Beraldo 3, Pacho 4, L.Hernandez 5 – Lee 6, F.Ruiz 5, Dro Fernandez 3 – Mbaye 5, Doué 6, Barcola 5 / Luis Enrique 5 Les notes du PSG (Le Parisien) : Marin 5 – Mayulu 5, Beraldo 4, Pacho 4, L.Hernandez 6 – Lee 5, F.Ruiz 6, Dro Fernandez 4 – Mbaye 4.5, Doué 7, Barcola 4.5