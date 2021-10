PSG / LOSC : Le groupe parisien avec Messi

Ce vendredi soir (21h sur Prime Video), le PSG et le LOSC s’affrontent au Parc des Princes à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Premier du classement avec 7 points d’avance sur son dauphin (RC Lens), le club de la capitale défie un champion de France en titre en grande difficulté depuis le début de la saison (10e, 15 pts).

Et pour cette rencontre face aux Dogues, Mauricio Pochettino devra se passer de quelques éléments tels que Sergio Ramos (reprise), Achraf Hakimi (suspension), Marco Verratti (hanche), Leandro Paredes (quadriceps) et Kylian Mbappé (infection ORL). Incertain avant la rencontre, Leo Messi est bien présent dans le groupe retenu par le coach argentin, tout comme Ander Herrera et Mauro Icardi. Comme souvent ces derniers temps, Layvin Kurzawa n’a pas été retenu. Voici-ci dessous, la liste des 22 Parisiens pour cette rencontre face aux Lillois.

Le groupe du PSG

Gardiens (3) : Navas, Donnarumma, Letellier

: Navas, Donnarumma, Letellier Défenseurs (8) : Kimpembe, Marquinhos, Bernat, Dagba, Diallo, Kehrer, Mendes, Bitumazala

: Kimpembe, Marquinhos, Bernat, Dagba, Diallo, Kehrer, Mendes, Bitumazala Milieux (6) : Rafinha, Danilo, Wijnaldum, Herrera, Gueye, Dina-Ebimbe

: Rafinha, Danilo, Wijnaldum, Herrera, Gueye, Dina-Ebimbe Attaquants (5) : Icardi, Neymar, Di Maria, Draxler, Messi, Absents : Ramos, Hakimi, Verratti, Paredes, Mbappé, Rico, Kurzawa, Bitshiabu, Alloh, Gharbi, Franchi

: Icardi, Neymar, Di Maria, Draxler, Messi,

Rappel du point médical du PSG