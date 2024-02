PSG / LOSC : les notes des Parisiens dans la presse

Ce samedi soir, le PSG est venu à bout du LOSC (3-1) avec une équipe remaniée avant la Ligue des champions. Et plusieurs Parisiens ont marqué des points dans cette rencontre.

Avant son huitième de finale aller de Ligue des champions face à la Real Sociedad (14 février), le PSG avait une rencontre à bien négocier face au LOSC, quatrième de Ligue 1. Le leader du championnat a livré une belle partition pour une victoire sur le score de 3-1. Et pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé de laisser au repos certains cadres comme Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola ou encore Kylian Mbappé qui se remet de son soucis à la cheville. L’occasion parfaite pour certains remplaçants de se montrer à l’image de Nordi Mukiele, Manuel Ugarte, Gonçalo Ramos ou encore Randal Kolo Muani. Et certains ont marqué des points.

Dembélé brille, Ugarte retrouve des couleurs. Kolo Muani et Ramos décisifs.

Titulaire sur l’aile droite, Ousmane Dembélé n’avait pas à s’en faire pour sa place de titulaire face au club basque. Et ce samedi soir, le numéro 10 parisien a été le danger numéro un de sa formation grâce à ses dribbles, ses percussions et ses accélérations. « Ils sont peu à pouvoir arrêter le Français quand il est dans un tel soir. On parlait en début de saison d’un déficit de statistiques. Il a délivré sa dixième passe décisive de la saison, pour Gonçalo Ramos (10e). Il a été déroutant tout le temps qu’il a passé sur le terrain », félicite L’Equipe qui lui donne la meilleure note du match, 8/10. Autre satisfaction de cette rencontre, Manuel Ugarte. Après un gros trou d’air, l’Uruguayen commence à retrouver de bonnes sensations depuis quelques rencontres. Et face aux Dogues, le milieu de 22 ans a retrouvé son mordant. « Avec un pressing aussi coordonné et collectif, l’impact du milieu de terrain a été encore plus visible. Il est venu profiter des efforts collectifs pour venir gratter des ballons dangereux (8 ballons récupérés). Physiquement, il a semblé aussi bien mieux que lors de ses dernières sorties », analyse le quotidien sportif, qui lui attribue la note de 7/10, au même titre que son compère au milieu de terrain, Fabian Ruiz.

🗣️ Luis Enrique en conférence de presse : « Dembele ? C’est un des joueurs les plus constants et les plus réguliers ! […] Sans aucun doute, il est une des meilleures recrues de la saison ! » 💪🇫🇷 pic.twitter.com/INICVuhUvq — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 10, 2024

Titulaires, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani se sont montrés décisifs avec un but chacun. Et les deux attaquants du PSG reçoivent la même note dans le quotidien Le Parisien (5.5/10). « Un abattage conséquent pour aller harceler la défense adverse avec de nombreuses courses, parfois inutiles. À l’affût, il égalise sur une offrande de Dembélé (10e) mais n’est pas parvenu à se créer d’autres opportunités par la suite », analyse le quotidien francilien au sujet de l’international portugais. Concernant l’ancien de Francfort, il s’est montré volontaire malgré un certain déchet technique. « Peu à l’aise sur son côté gauche, il a bien respecté les consignes, peut-être un peu trop, en collant la ligne et en étant positionné très bas. Après avoir perdu beaucoup de ballons dans le premier acte, il a rectifié le tir. Beaucoup plus à l’aise dans l’axe après la sortie de Ramos, il inscrit le but du break (3-1, 80e) et a paru libéré. »