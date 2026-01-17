Revue de Presse PSG : Ligue 1, LOSC, Dembélé, pressing…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 17 janvier 2026. La victoire face au LOSC (3-0), les Parisiens récupèrent la place de leader, un Ousmane Dembélé des grands soirs, le pressing gagnant des Rouge & Bleu…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la victoire du PSG face au LOSC (3-0) et la belle performance d’Ousmane Dembélé. Auteur d’un doublé spectaculaire, dont un chef d’oeuvre, le numéro 10 parisien a été l’un des protagonistes majeurs de ce succès parisien au Parc des Princes et lance réellement sa saison. Et son deuxième but va rester en mémoire pendant longtemps. D’un lob magique, l’international français va inscrire son deuxième but de la soirée. « L’attaquant parisien est devant la surface. Le reste s’approche de la magie. Un contrôle, un crochet extérieur, un double contact et une louche du gauche au-dessus de Berke Özer qui semble, un temps, trop haut… Et puis non finalement. Le Parc des Princes explose devant ce but de Ballon d’Or. »

Après une première partie de saison gâchée par les pépins physiques, Ousmane Dembélé a rappelé le joueur qu’il était. « Et on sentait au moment de sa célébration, entre fierté et défi, que l’ex Barcelonais, et ce doigt ostensiblement posé sur la bouche, avait des choses à dire. Aux observateurs qui doutaient de son retour ou à ses dirigeants qui tardent à lui proposer une prolongation à la hauteur de son statut de star ? Lui seul le sait. » Sur son début d’année 2026, l’attaquant du PSG en est à 4 buts en 4 matches. En plus de cette efficacité, il y a surtout cette impression visuelle d’un joueur qui retrouve ses jambes et ses sensations, avec des appuis explosifs. En première période, il a notamment évolué dans un rôle de leader de jeu (68 ballons touchés, 90% de passes réussies). En seconde période, il était plus proche de la surface adverse avec son pressing constant sur les défenseurs et le gardien. « Paris aura besoin de son guide pendant les prochains mois. Si Dembélé est à ce niveau-là, le PSG peut vraiment rêver. Les Bleus aussi… », conclut L’E.

Le quotidien sportif met également en avant le pressing gagnant du PSG dans cette rencontre. Même si les Rouge & Bleu n’ont pas encore le même niveau d’intensité, de cruauté, ni de qualité collective qu’au printemps dernier, ils ont retrouvé le temps d’une soirée ce qui faisait leur grande force la saison passée : un pressing constant et étouffant. Dans une première période pourtant médiocre offensivement, l’équipe de Luis Enrique avait déjà commencé à installer quelques séquences de pressing, ce même pressing qui étouffera complètement les Lillois au retour des vestiaires avec le repositionnement de Warren Zaïre-Emery dans l’entrejeu. « Lille est devenu incapable de passer le milieu de terrain, ses sorties de balle sont devenues un souvenir et le bilan est là, ainsi que la signature retrouvée d’une équipe qui n’a jamais été conquérante quand elle ne sautait pas à la gorge de ses adversaires : le PSG a inscrit ses trois buts sur trois séquences de pressing, trois interceptions en position haute signées Fabian Ruiz sur le premier, Nuno Mendes sur le deuxième et Barcola lui-même sur le troisième », souligne L’E.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur cette performance d’Ousmane Dembélé lors de la victoire face au LOSC (3-0). Le numéro 10 du PSG a éclaboussé la rencontre de sa classe. Déjà buteur contre l’OM et le Paris FC, l’international français confirme son retour en forme en cette année 2026. Il a d’abord ouvert le score d’un tir bien placé à 25 mètres, avant d’inscrire le chef d’oeuvre de la soirée en seconde période d’un lob génial. « Du pied gauche puis du droit, Dembélé leur a tout fait, rappelant alors pourquoi le jury du Ballon d’or lui a donné le précieux sésame (…) Cela méritait bien les applaudissements du Parc des Princes et son chant désormais iconique (‘Et Ousmane Ballon d’or, et Ousmane Ballon d’or !’) que l’on prend plaisir à réentendre de plus en plus ces dernières semaines. » Sur les cinq derniers matchs du PSG, l’attaquant de 28 ans a inscrit cinq buts. Ousmane Dembélé a profité de son positionnement en faux numéro 9 pour se déplacer librement sur le terrain. « Sans faire de bruit, il revient fort, rassurant l’ensemble des observateurs sur son état de forme après avoir cumulé plus de deux mois à l’infirmerie lors de la première phase de la saison. Bien géré par le staff qui n’a pas cherché à précipiter les choses, Dembélé apparaît prêt à attaquer la haute montagne. » Disponible pour ses partenaires et créatif balle au pied, le Ballon d’Or 2025 a aussi retrouvé sa rage dans le pressing et a rappelé qu’il était un joueur indispensable dans cette équipe.

Enfin, le quotidien francilien évoque aussi la performance globale du PSG dans cette rencontre de la 18e journée de Ligue 1. Avec un Dembélé à ce niveau-là, le club de la capitale peut rêver de remporter un nouveau titre de champion de France. Paris occupe provisoirement la tête du championnat, en attendant le résultat du RC Lens ce samedi. « Il peut également s’imaginer plus à l’aise lors de son déplacement mardi en Ligue des champions pour affronter le Sporting. Les reflets d’or auront suffi à éblouir les Dogues mais Paris n’évitera pas une nouvelle fois l’introspection d’un jeu parfois à l’envers, patinant dans le vide. » Après un premier acte décevant, où l’on a notamment vu Luis Enrique faire une course folle hors de sa zone technique pour recadrer Khvicha Kvaratskhelia de son manque de pressing, le changement tactique à la pause (l’entrée d’Illia Zabarnyi à la place de Senny Mayulu et le repositionnement de Warren Zaïre-Emery dans l’entrejeu) a permis aux Parisiens d’étouffer les Lillois, avec en prime un but de Bradley Barcola en fin de rencontre.