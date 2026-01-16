Enrique : « Dembélé ? C’est un but incroyable d’un joueur différent »

Le PSG affrontait ce vendredi soir Lille lors de la 18e journée de Ligue 1. Les Parisiens se sont largement imposés grâce à un très grand Ousmane Dembélé.

Après sa défaite contre le Paris FC en seizièmes de finale de la Coupe de France, le PSG retrouvait le Parc des Princes avec la rencontre de la 18e journée de Ligue 1 contre Lille. Cette rencontre a été marquée par un grand Dembélé, auteur de deux buts exceptionnels. Au micro de beIN SPORTS 1, Luis Enrique est revenu sur cette victoire qui fait du bien à son équipe.

« Ça fait du bien, c’est clair. Quand il y a des victoires, c’est important. On commence la deuxième partie de saison et c’est important de gagner. Mais on a eu beaucoup de problèmes. Je pense que Lille a très bien joué. Ça a été difficile dans le début du match, mais à la fin, on a pu gagner. Le changement tactique ? On a vu les problèmes de la première mi-temps. Ils ont surmonté notre pression très facilement. Ce n’est pas un problème de courir, mais de courir avec la tête. Et c’est important de le savoir. Je pense que l’on a fait une deuxième mi-temps meilleure que la première. On a pu presser beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Et ça a fonctionné. Aujourd’hui, on a eu la chance que nous n’avions pas eue lors du dernier match contre le Paris FC. Et aujourd’hui, sans mériter le 3-0, parce que la différence entre Lille et nous, ce n’était pas ça. Mais on a marqué trois buts, et je me répète, Lille a joué très bien. Dembélé ? C’est un but incroyable d’un joueur différent. C’est un but de la PlayStation. Nous voulons revoir et profiter d’Ousmane. Mais j’espère encore beaucoup plus, parce qu’il peut être un leader comme il l’avait été la saison dernière. Je veux encore plus de lui. J’espère qu’il sera encore dans les plans défensifs un vrai leader, parce que l’on a besoin de son niveau. »











