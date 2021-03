UWCL : Le PSG perd le match 3-0 sur tapis vert et se qualifie pour les quarts

Il n’y aura pas de Sparta Prague-PSG demain (match retour des 8es de finale de la Women’s Champions League) d’un commun accord entre les clubs avec l’UEFA. C’est ce que le club tchèque a officialisé ce jour. Paris va perdre la rencontre 3-0 sur tapis vert et comme il a gagné 5-0 à l’aller, cela se traduira par une qualification. Le motif de ce forfait ? La mise en quarantaine des joueuses du PSG en raison de résultats positifs au Covid. Il y aura donc maintenant une opposition entre le PSG et Lyon en quarts de finale (23/24 mars et 30 mars/1er avril). Il va y avoir du sport.