Mercato : Les derniers détails négociés entre Fenerbahçe et le PSG pour Milan Skriniar

Le mercato du PSG s’active et les informations affluent. Dans le sens des arrivées, les dossiers Illia Zabarnyi et Lucas Chevalier sont sur le bureau des dirigeants parisiens, et dans le sens des départs, celui qui fait le plus l’actualité est Milan Skriniar.

Après avoir grappillé un maximum de temps de jeu à son arrivée, Milan Skriniar a rapidement été relégué dans la hiérarchie des défenseurs centraux dans l’esprit de Luis Enrique. Avec les recrutements de Lucas Beraldo et Willian Pacho, l’international slovaque a été contraint de rapidement choisir l’option du prêt afin d’avoir du temps de jeu. C’est dans ce contexte que le défenseur central d’aujourd’hui 30 ans a atterri en Turquie et plus particulièrement au Fenerbahçe. Son passage semble avoir été convaincant puisque les dirigeants du club stambouliote souhaitent désormais s’attacher ses services et ont d’ores et déjà ficelé un accord jusqu’en 2029 avec le joueur. Il ne reste désormais qu’à trouver un accord avec le Paris Saint-Germain, et c’est dans ce contexte que le directeur sportif allemand Devin Özek a voyagé à Paris afin de finaliser les détails pour un transfert définitif. Les négociations sont déjà bien avancées. C’est en tous cas ce qu’affirme le journaliste pour Sky Sport, Florian Plettenberg qui conclu en soulignant que désormais, tout dépend des pourparlers entre les deux clubs.