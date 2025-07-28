Mercato : Accord proche entre le PSG et le LOSC pour Lucas Chevalier

Le PSG accélère sur ce mercato estival 2025 et le dossier semble se conclure en premier est celui de Lucas Chevalier. En effet, la prolongation de Gianluigi Donnarumma au point mort, le club de la capitale a foncé sur son remplaçant.

A un an de la fin de son contrat, l’avenir de Gianluigi Donnarumma est sujet d’âpres pourparlers entre ses représentants et les dirigeants du PSG. Ces derniers ont instauré une politique et grille salariale qui n’entre pas dans les demandes du gardien de but italien, ce qui engendre une situation dans laquelle le numéro 1 parisien est poussé vers la sortie, pour éviter un départ libre de tout contrat à l’été 2026. Ainsi, le champion d’Europe s’est penché sur un nom qui lui est associé depuis un certains temps : Lucas Chevalier. Le gardien de but français, qui n’a jamais caché ses ambitions, se retrouve aujourd’hui à se mettre d’accord avec le Paris Saint-Germain selon les derniers échos de la presse. Ce lundi 28 juillet, nos confrères de Foot Mercato font désormais état d’un accord entre le PSG et le LOSC pour le transfert de Lucas Chevalier. Ce dernier devrait parapher un contrat jusqu’en 2030 avec le club de la capitale. Dans le même sens de ces informations, le spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, confirme un accord entre le PSG et l’international français, et parle d’un accord « proche » entre Nasser Al-Khelaïfi et son homologue Olivier Létang.

Concernant l’accord trouvé entre le PSG et le LOSC, de nouveaux échos sont plus précis. En effet, le journaliste belge Sacha Tavolieri évoque lui un montant supérieur à 40 millions d’euros pour boucler le transfert, des derniers détails à régler et une visite médicale prévue cette semaine. A ce rythme, Lucas Chevalier devrait être la première recrue du mercato estival 2025 du Paris Saint-Germain, avant Illia Zabarnyi.