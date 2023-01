L’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, ne cesse d’épater son monde, et cela se fait savoir notamment lorsque les observateurs du football s’expriment à son sujet. Aujourd’hui, c’est l’ancien joueur et coach des Rouge & Bleu qui a été interrogé au sujet de l’attaquant Français.

Triste héros de la finale de la Coupe du Monde 2022, Kylian Mbappé a retrouvé le chemin de l’entraînement au Camp des Loges seulement 63 heures après s’être incliné face à l’Argentine de Leo Messi à Doha. Il a dans la foulée disputé les deux rencontres de Ligue 1 Uber Eats face au RC Strasbourg (victoire 2-1) et au RC Lens (défaite 3-1), avant de profiter de quelques jours de congés aux Etats-Unis puis au Maroc, le tout en compagnie de son grand ami, Achraf Hakimi. A 24 ans maintenant, le numéro 7 du PSG prend une toute autre dimension aux regards avec ses performances lors de son Mondial au Qatar, le rendant par ailleurs plus populaire que jamais auprès du publique français mais aussi parisien, à l’image du chant à son nom entonné pour la première fois par le CUP dans les travées du Parc des Princes le 28 décembre dernier lors de la réception du RCSA. Pour nos confrères de Téléfoot, l’ancien joueur (1978 – 1986) et entraîneur (1994 – 1996 / 2000 – 2003) du Paris Saint-Germain, Luis Fernandez, s’est exprimé sur Kylian Mbappé : « Il est arrivé à un âge où Kylian a envie encore de grandir, de progresser. On voit tous en lui des qualités. Après cette Coupe du Monde ça doit lui donner une force supplément aires pour se projeter et aller chercher d’autres objectifs avec son club et individuels pour aller chercher ce Ballon d’Or« .

Le consultant de la chaîne BeIN Sports fait preuve d’optimisme pour la seconde partie de la saison de l’attaquant parisien. Une période durant laquelle Kylian Mbappé devra performer afin de surfer sur sa belle Coupe du Monde et se rapprocher plus que jamais de son premier Ballon d’Or.