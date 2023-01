Après la Coupe du monde, le PSG a retrouvé le chemin des terrains en fin d’année 2022. Après une victoire contre Strasbourg, les Parisiens sont tombés pour la première fois de la saison sur la pelouse de son dauphin, Lens (3-1), le premier jour de l’année 2023.

Ce samedi, RTL a dévoilé un sondage Odoxa réalisé pour Winamax et la radio française. Et dans ce dernier, les Français* ont été interrogés sur la possibilité de voir Lens prendre la première place au PSG et être sacré champion de France. Et pour 51% des sondés amateurs de football, c’est une réelle possibilité. « Dans le détail, ils sont 42% à estimer la performance probable, 9% certaine« . 44% d’entres eux pensent aussi que Neymar et Marquinhos, qui rêvaient de remporter la Coupe du monde avec le Brésil, et qui ont été éliminés en quarts de finale « ne seront pas capables de dépasser l’événement et de retrouver leur meilleur niveau pour la deuxième partie de saison. »

Pour les Français, Messi et Mbappé vont faire une bonne fin de saison

En ce qui concerne leurs coéquipiers au PSG, Lionel Messi et Kylian Mbappé, 65% des amateurs de football estiment que la Pulga n’aura aucun problème à jouer à son meilleur niveau, tout comme Achraf Hakimi (69 %). En ce qui concerne le numéro 7 parisien, 86 % des sondés assurent qu’il parviendra à digérer la Coupe du monde, et jouer à son meilleur niveau pendant le reste de la saison.

* L’enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 4 et jeudi 5 janvier 2023 auprès d’un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 511 amateurs de football.