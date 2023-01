Le PSG s’est qualifié ce vendredi pour les seizièmes de finale de la Coupe de France contre Châteauroux, sans ses stars, qui devraient bientôt être de retour.

Le marathon se poursuit pour le PSG, qui enchaîne les matches et les déplacements dans ce début d’année 2023. Les Parisiens ont eu chaud en Coupe face à Châteauroux en l’absence de leurs meilleurs joueurs, dont Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. Les deux coéquipiers profitent de leurs vacances, très remarquées, pour jauger leur côte de popularité qui n’a fait qu’exploser ces dernières semaines.

Une escale vers le Maroc avant un retour à l’entraînement ?

Après une première étape du côté des États-Unis et New York, avec au programme match de basket des Brooklyn Nets, parc d’attraction et centres commerciaux, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont quitté le pays de l’Oncle Sam pour le Maroc. Comme l’affirme le compte Twitter, spécialisé dans l’actualité de l’équipe nationale marocaine @SCCR_212, les deux Parisiens sont actuellement à Marrakech pour terminer leurs vacances. De nombreuses vidéos circulent sur les réseaux sociaux de leur présence en terre marocaine. Hakimi de son côté serait aussi attendu dans sa ville d’origine pour être récompensé après son mondial historique.

Angers sans Hakimi… mais quid de Mbappé ?

On rappelle que l’entraînement reprendra ce lundi pour le Paris Saint-Germain à partir de 11h, et ceci deux jours avant la réception d’Angers au Parc des Princes. Si le numéro 2 des Rouge & Bleu sera quoiqu’il arrive suspendu pour cette rencontre, reste à voir ce que fera Mbappé. Sera-t-il de retour demain au Camp des Loges ? On sera attentif aux images que partagera le club.