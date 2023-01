Alors que le PSG a passé les 32e de finale de Coupe de France ce vendredi face à Châteauroux (victoire 3-1), la catégorie U18 n’a pas connu le même destin en Coupe Gambardella. En effet, les titis parisiens se sont inclinés face au LOSC ce dimanche au Stade Georges Lefevre de Saint-Germain-en-Laye (78).

Ce dimanche à 14h30 le PSG disputait son 32e de finale de la Coupe Gambardella-Crédit Agricole. L’occasion pour l’attaquant Ilyes Housni de disputer son deuxième match de la semaine. Après avoir signer son premier contrat professionnel avec son club formateur, disputé ses premières minutes avec l’équipe première, le capitaine des U18 était titulaire ce dimanche après-midi face au LOSC. La première demi-heure est animée puisque les Parisiens ouvrent le score dès la 10e minute avec un but de Bensoula sur une passe décisive de Yoram Zague. Cependant, sur penalty, les Dogues égalisent à la 25e minute. Présents sur place, nos confrères du site lestitisdupsg parlent à la mi-temps de « débats équilibrés« . Les Lillois prennent tout de même l’avantage à la 65e minute grâce à un but contre son camp du titi parisien Thomas Cordier, avant de voir les Parisiens revenir au score (2-2) par le biais d’Ilyes Housni sur une nouvelle passe décisive de Yoram Zague à la 85e.

La fin est terrible pour Ethan Mbappé et ses coéquipiers tant le LOSC reprend l’avantage (2-3) et arrache la qualification en 16e de finale à la 97e minute sur penalty. Le gardien de but Rouge & Bleu, Desthy Nkounkou, s’est mis à la faute en percutant dans sa surface de réparation Abdelmajid Djae, attaquant de Lille. Un choc à l’occasion duquel le portier parisien a également été percuté à la tête. Cependant l’arbitre de bronche pas et indique le point de penalty. Le meneur de jeu lillois Hakim Sahabo le transforme et envoie les siens en 16e de finale de la Coupe Gambardella au détriment des U18 du Paris Saint-Germain.

Les U18 du PSG devront vite se remettre la tête à l’endroit afin de retrouver le championnat dimanche prochain avec la réception du solide leader qu’est Montfermeil. Au classement, les Rouge & Bleu pointent à la 4e place jusqu’ici.

Le XI du PSG : Nkoukou, Zague, Cordier, Delest, Gadou, Lopes, Mukelenge, Mbappé, Housni, Michut, Bensoula.