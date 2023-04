PSG / Lyon – les compositions officielles

Ce soir (20h45, Prime Video), le PSG reçoit Lyon en clôture de la 29e journée de Ligue 1. A moins d’une heure de la rencontre, les deux entraîneurs ont dévoilé leur composition d’équipe.

Le PSG peut profiter du faux pas de Marseille contre Montpellier (1-1) ce week-end pour prendre neuf points d’avance en tête de la Ligue 1. Pour cela, les joueurs parisiens devront s’imposer contre Lyon. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devra faire sans Presnel Kimpembe et Neymar, qui ne rejoueront pas de la saison et de Nordi Mukiele (ischio-jambiers), Carlos Soler (gêne musculaire) et Sergio Ramos (mollet).

Renato Sanches bien titulaire

Dans les buts, sans surprise, il a titularisé Gianluigi Donnarumma. En défense centrale, Marquinhos, de retour de sa blessure aux côtes, va rejouer son premier match depuis le Bayern. Il sera accompagné par Danilo Pereira et El Chadaille Bitshiabu. Nuno Mendes et Achraf Hakimi officieront en tant que pistons. Au milieu de terrain, Galtier a décidé de faire confiance à Marco Verratti, Vitinha et Renato Sanches. Le duo d’attaque sera composé, sans aucune surprise de Kylian Mbappé et Lionel Messi.

La feuille de match de PSG / Rennes

29e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 20 heures 45 – Diffuseurs : Prime Video – Arbitre : François Letexier – Arbitres assistants : Mehdi Rahmouni et Thomas Luczynski – Quatrième arbitre : Pierre Gaillouste – VAR : Hamid Guenaoui et Stéphane Bré