Ce mardi soir, le PSG retrouve la Ligue des Champions à l’occasion de la réception du Maccabi Haïfa. Une partie qui pourrait permettre aux hommes de Christophe Galtier de valider leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition continentale.

Le PSG reste sur deux succès de rang en Ligue 1. Victorieux de l’OM le 16 octobre dernier sur la plus petite des marges, les Rouge et Bleu se sont ensuite défaits assez aisément de l’AC Ajaccio vendredi dernier. Désormais, place à la Ligue des Champions. Une compétition dans laquelle les Parisiens restent, en revanche, sur deux résultats nuls, les deux face au SL Benfica. Mais face au Maccabi Haïfa (21h00, Canal + Foot, RMC Sport 1) le club de la capitale peut assurer sa place pour les huitièmes de finale. Pour cela, Christophe Galtier jouira d’un groupe bien plus étoffé qu’au cours des dernières semaines.

Car oui, Sergio Ramos et Neymar, tous deux suspendus face au promu ajaccien, seront, bien évidemment, de la partie. Surtout, Presnel Kimpembe fait enfin son retour, après six semaines passées sur le flanc. Tout comme Nuno Mendes qui, à la surprise générale, sera bel et bien au Parc des Princes avec ses coéquipiers ce mardi après avoir repris l’entrainement collectif dimanche. En revanche, comme attendu, Danilo Pereira est forfait. Marco Verratti est lui suspendu.

Le groupe du PSG pour affronter le Maccabi Haïfa