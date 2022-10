Intraitable en Ligue 1 sous l’égide de Christophe Galtier, le PSG a poursuivi sur sa lancée ce vendredi soir. Après un succès précieux glané lors du Classique, les Rouge et Bleu se sont offerts le scalpes de l’AC Ajaccio sur son terrain (0-3). Sur son site officiel, le club de la capitale a partagé quelques chiffres liées à cette victoire.

Le PSG s’est présenté au stade François Coty avec une flopée d’absents, notamment en défense. Ainsi, Nuno Mendes et Presnel Kimpembe, en phase de retour, Danilo, blessé, Sergio Ramos et Neymar Jr, suspendus, ils étaient nombreux à être sur la touche ce vendredi soir. Mais portés par un grand Lionel Messi et un Kylian Mbappé auteur d’un doublé, les Rouge et Bleu sont passés outre ce piège corse.

La série continue pour le PSG

Lionel Messi a délivré sa 10e passe décisive face à Ajaccio, en plus d’inscrire son sixième but. Sur ses dix assists, 6 ont été offertes à Kylian Mbappé. Personne ne fait mieux à ce niveau au sein des cinq grands championnats. Pour sa part, ce dernier a été décisif sur les cinq derniers buts du club de la capitale avec trois réalisations et deux passes décisives. D’un point de vue collectif, le club de la capitale a poursuivi sa belle série. Ainsi, cela fait maintenant 26 rencontres de rang sans le moindre revers (19 victoires et 7 nuls). Seul les saisons 1993-1994 (37) et 2012-2013 (36) sont au-dessus de ce chiffre pour l’heure. En prime, Gianluigi Donnarumma n’a concédé que cinq petits buts depuis l’entame de l’exercice. Après 12 journées, c’est un petit exploit. Le PSG a uniquement fait mieux en 1996-1997 (4) et 1991-1992 (3). Enfin, comme exposé ce matin sur Canal Supporters, Marquinhos est entré dans le top 3 des joueurs les plus capés de l’Histoire du club, à égalité avec Sylvain Armand (380 matches). Seul Marco Verratti fait mieux avec 394 matches et, bien évidemment, le recordman Jean-Marc Pilorget avec 435 matches disputés sous la tunique francilienne.