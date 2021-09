Plus que quelques heures d’attente avant le coup d’envoi de ce très excitant PSG/ Manchester City au Parc des Princes. Ce match est un sommet du football européen et le club de la capitale va compter sur ses meilleurs éléments avec entres autres les retours de Leo Messi et Marco Verratti.

La rédaction de Canal-Supporters a voulu partager le onze qu’il voudrait voir aligner ce soir par Mauricio Pochettino et pourquoi.

Jonathan Bensadoun – Mon onze pour PSG/City : Navas – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes – Gueye, Verratti, Herrera – Messi, Neymar, Mbappé

Pour ma part je titulariserais Donnarumma plutôt que Navas. Et ne me parlez pas de son manque d’expérience, pour rappel il n’avait pas seulement la pression d’une ville sur les épaules… mais d’un pays entier lors du dernier Euro.

En défense, j’opterais pour les titularisations de Kimpembe, Marquinhos, Hakimi et Nuno Mendes. On fait jouer les meilleurs joueurs à leur meilleur poste.

Au milieu de terrain, bien évidement je commence avec Marco Verratti aux côtés de Gueye et Herrera. Le « petit hibou » est toujours au rendez-vous en Ligue des Champions et les retours de blessure ne l’ont jamais gêné (Barcelone, Leipzig, Manchester United).

Enfin en attaque, je veux revoir la fameuse « MNM » au coup d’envoi, en espérant qu’elle nous fasse enfin rêver !

Guillaume De Freitas – Mon onze pour PSG / City: Navas – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes – Herrera, Verratti, Gueye – Neymar – Messi, Mbappé

Même si on annonce Gianluigi Donnarumma titulaire, je pense que l’expérience de Keylor Navas en Ligue des Champions est un plus pour un tel match. Pour la défense, du classique avec Hakimi à droite, une défense centrale Marquinhos et Kimpembe et à gauche Nuno Mendes. Le jeune latéral portugais (19 ans) a impressionné lors de son apparition contre Bruges avec des débordements incessants et dangereux. Il pourra prendre la profondeur dans le dos de la défense mancunienne. Pour le milieu de terrain, on enchaîne avec les très en forme Idrissa Gueye et Ander Herra. Les deux associés à Marco Verratti. Même s’il n’a pas joué depuis le 5 septembre et qu’il manquera de rythme, le PSG a besoin d’un joueur qui peut s’en sortir sous pression. Enfin, en attaque le trio magique Lionel Messi, Neymar et Mbappé.

Theodore Vives – Mon onze pour PSG/ City : Navas – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes – Paredes, Herrera, Gueye – Mbappé, Messi, Neymar

Je choisis Navas plutôt que Donnarumma par rapport à son expérience en Ligue des Champions, le Costaricien était la saison passée avec Mbappé le joueur le plus décisif du PSG dans cette compétition. En défense pas de surprise même s’il pourrait y avoir match entre Diallo et Nuno Mendes que je lance dans le grand bain afin de favoriser sa tonicité. Le dispositif en 4-3-3 permet avec un milieu particulièrement dense, de profiter de latéraux assez offensifs, bien couverts par Paredes, Gueye et Herrera. Enfin j’espère voir Messi aux côtés de Neymar et Mbappé pour un premier match référence sous les couleurs du PSG. Pas de risque du côté de Verratti qui n’a pas joué depuis début septembre, je compte sur son entrée autour de la 60e pour maintenir l’équipe sur un bon rythme en sachant que les hommes de Pochettino ont tendance à lever le pied en seconde période.

Murvin Armoogum – Mon onze pour PSG/City : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes – Herrera, Verratti Gueye – Neymar – Mbappe, Messi

Dans le but parisien, je choisis Donnarumma. Même si Keylor Navas est plus expérimenté dans cette compétition, la titularisation de l’Italien permettrait à Pochettino de gérer le temps de jeu de ses deux gardiens. Hakimi et Mendes sont les deux joueurs de couloir afin d’apporter de l’explosivité sur les côtés avec une charnière Marquinhos Kimpembe. J’espère voir une titularisation de Verratti aux côtés de Gueye et Herrera. Même si l’Italien n’a plus joué depuis le 5 septembre, il a déjà montré par le passé qu’il pouvait sortir des grosses prestations après une période d’absence. Surtout sa qualité technique et sa capacité à conserver la balle et sortir du pressing adverse sera utile face à City

Enfin je positionne Neymar en soutien des deux attaquants Messi et Mbappé

Valentin Devillaire – Mon onze pour PSG/City : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes – Herrera, Gueye, Paredes – Neymar, Mbappe, Messi

Dans les cages, je choisis Donnarumma en tant que titulaire. Il va jouer son premier match de Ligue des Champions et c’est sûrement le moment pour lui de montrer ses capacités. En défense centrale, on retrouve la traditionnelle charnière avec Kimpembe – Marquinhos. Titularisation d’Hakimi et Mendes pour leur capacité à se projeter vers l’avant. Messi et Neymar, positionnés sur les ailes, pourraient rentrer dans l’axe pour organiser le jeu et servir idéalement Mbappé dans la profondeur. Au milieu, Gueye doit être positionné devant la défense, entouré d’Herrera et Paredes. Verratti n’aura pas l’énergie suffisante pour débuter ce match selon moi.

Mickael Rufet – Mon onze pour PSG/City : Navas – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes – Gueye, Verratti, Herrera – Messi, Neymar, Mbappé

Dans les cages, mon choix se porte sur Keylor Navas. Outre le fait qu’il ait toujours répondu présent dans les grosses échéances, on sait que le costaricien est une valeur sûre et, après le nul concédé sur la pelouse de Bruges, le PSG a besoin de certitudes fasse à City ce soir.

Pour la défense, je mise sur ce quatuor, celui qui devrait être titulaire une bonne partie de la saison. Mendes a fait très grosse impression. Hakimi est, lui, excellent depuis son arrivée et cette charnière n’a plus rien à nous prouver. Au milieu, le duo Gueye – Herrera semble incontournable depuis l’entame de l’exercice. Avec eux, je prendrais le risque de lancer Verratti d’entrée. Face au pressing des Citizens, le petit italien sera d’une grande aide.

Enfin, sans surprise, j’aligne le trio tant attendu pour animer notre attaque. Tous les yeux seront rivés sur eux, et on attend des étincelles, voir un véritable feu de joie, de leur part dans une telle échéance de Ligue des Champions.