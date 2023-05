Le PSG aurait ciblé le poste d’attaquant afin de renforcer son effectif lors du prochain marché des transferts. En ce sens, différents noms sont cités, et celui de Victor Osimhen revient avec insistance. Cependant, extirper l’attaquant nigérian de Naples s’annonce compliqué.

La saison 2022/2023 de Victor Osimhen a projeté le joueur sous tous les projecteurs européens. C’est donc au cours de sa troisième saison en Série A que le Nigérian s’apprête à soulever le Scudetto avec le Napoli, le premier depuis plus de trente ans pour son club. Si les Napolitains en sont là aujourd’hui, c’est aussi grâce aux 27 buts et 5 passes décisives de son attaquant en 34 rencontres (TCC). Un bilan qui a porté haut Naples, mais qui pourrait également porté préjudice au tout récent champion d’Italie. En effet, avec de telles performances, Victor Osimhen a attiré l’attention de clubs européens tels que Manchester United, le Bayern Munich, mais aussi le PSG de Luis Campos. En effet, le dirigeant portugais semble avoir coché le nom du joueur qu’il a fait signé au LOSC au cours de l’été 2019. Cependant, les performances de l’attaquant permettent aux Napolitains, en plus du sportif, de s’y retrouver financièrement. En effet, pour se séparer de son joueur phare, les dirigeants de Naples espèrent encaisser une somme oscillant entre 100 et 150 millions d’euros. A 24 ans, Victor Osimhen est sous contrat avec le Napoli jusqu’en juin 2025. Une situation contractuelle qui permet au président Aurelio De Laurentiis d’avoir la main sur le dossier et les potentielles négociations.

Une posture catégorique

Pour le Paris Saint-Germain, qui semble se positionner sur le dossier, le montant de l’opération et la concurrence ne semblent pas être les seuls obstacles. En effet, la posture adoptée par le président de Naples Aurelio De Laurentiis pourrait également être un frein. C’est au micro de l’émission Cinque Minuti de la Rai Sport que l’homme fort du Napoli a déclaré au sujet de son attaquant : « Je ne vendrai pas Victor Osimhen. Je ne vendrai pas Victor Osimhen cet été, pas question !« . Une déclaration qui annonce des négociations difficiles si le PSG avance sur cette piste.

