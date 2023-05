Alors que le visage du PSG devrait évoluer l’exercice prochain, certains joueurs s’interrogeraient sur leur avenir à court terme en terre parisienne. Ce serait notamment le cas de Marco Verratti.

Cela fait maintenant plus de dix ans que Marco Verratti arbore la tunique du PSG. Une aventure sur le long cours qui a connu des hauts et des bas, forcément. Et force est de constater que l’exercice version 2022-2023 est l’un des pires réalisé par le natif de Pescara. De quoi opérer un tournant dans sa carrière ?

Des réflexions loin du Paris Saint-Germain ?

Pour l’heure, le PSG ne serait pas du tout enclin à laisser filer ses joueurs cadres. Marco Verratti en fait indubitablement partie, eu égard à ce qu’on a pu exposer plus haut. Oui mais voilà, à en croire les informations estampillées L’Équipe, Marco Verratti se trouverait en pleine réflexion quant à son avenir proche. Le média parle d’une forme de lassitude chez le joueur qui regretterait l’exigence et l’autorité qui régnait dans le vestiaire parisien lorsque Zlatan Ibrahimovic en était le leader (2012-2016). Certains manquement de ses coéquipiers, qu’il jugerait ne pas être assez ambitieux, nourrirait cet impression. En outre, le climat délétère qui entoure le club de la capitale finirait de brosser un tableau très sombre dans l’esprit de Marco Verratti.

📹 [@CanalSupporters] “Tu sais toujours ce que tu perds mais jamais ce que tu gagnes”



Beaucoup demandent les départs de Verratti, Neymar, Marquinhos… Attention aux précédents T. Silva, Di Maria, Matuidi, Motta, Ibrahimovic qui n’ont jamais été remplacéspic.twitter.com/p0Jz0WhnuG — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 6, 2023

Pourtant, comme le rappelle cette source, Marco Verratti a également pu agacer ses dirigeants, et notamment Luis Campos, pour quelques écarts observés, même si aucune sanction en ce sens n’a été proférée à son encontre. L’Équipe dément, dans le même temps, l’information expliquant que l’international italien était revenu des vacances de Noël avec 4kg en trop. Et en parlant de sanction justement, Marco Verratti aurait été touché négativement par celle infligée à Lionel Messi, la jugeant bien trop sévère.

De là à imaginer un départ durant l’intersaison ? Rien n’est moins sûr et ce, pour plusieurs points. Déjà, il y a fort à parier que le PSG, Nasser Al-Khelaïfi au premier plan, n’entrouvrira pas la porte pour un garçon qui est au club depuis presque onze années maintenant. Surtout, même si la réflexion serait donc engagée, aucune demande formelle n’aurait été faite par le principal intéressé, qui aurait toutefois jaugé, de manière légère, auprès de ses dirigeants, la faisabilité d’un hypothétique départ. Enfin, L’Équipe nous indique que l’Arabie Saoudite apprécierait tout particulièrement l’accueillir au sein de son championnat, moyennant un chèque XXL. Néanmoins, cette destination n’attirerait pas Marco Verratti, au même titre que l’Inter Miami, l’écurie de MLS ayant apparemment également manifesté son intérêt à son endroit.