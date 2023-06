Mercato : Intérêt de l’Arabie Saoudite pour Marco Verratti

Pilier du milieu de terrain parisien, Marco Verratti n’a pas réalisé sa meilleure saison au PSG cette année. Le club de la capitale songerait même à le vendre selon certaines sources. Aujourd’hui, Matteo Moretto révèle via Twitter que l’Italien aurait été sondé par l’Arabie Saoudite.

Après s’être offert les plus gros noms de la planète football, à l’image de Cristiano Ronaldo l’hiver dernier, ou encore Karim Benzema très récemment, l’Arabie Saoudite ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et piste bon nombre de joueurs du Big 5 européen (Premier League, Bundesliga, Séria A, Liga et Ligue 1). Selon Matteo Moretto du média Relevo, le pays du Golfe aurait même sondé un certain Marco Verratti. L’Italien n’ayant pas réalisé une bonne saison avec le club de la capitale (38 matchs, 0 buts, 1 passe décisive), le club songerait à s’en séparer cet été. Le petit hibou ne serait pas complètement fermé à un départ, toujours selon le journaliste italien, mais le PSG, avant de vendre sa pépite déniché à Pescara en 2012, devrait trouver son remplaçant. Cependant l’identité du club intéressé n’est pas connu, le gouvernement saoudien à prouver qu’il pouvait lui-même placer les joueurs dans les clubs de Saudi Arabian Pro League.

Marco Verratti ha recibido sondeos de Arabia y está abierto a una salida.



El PSG, primero, debería encontrar un sustituto. @relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 19, 2023 Twitter : @MatteMoretto

Si l’avenir de Marco Verratti est incertain, tout porte à croire que la star parisienne sera bel et bien un acteur du mercato estival parisien. Le club parisien aurait déjà essayé de s’en séparer en l’incluant dans les négociations avec Manchester City pour Bernardo Silva. Dernièrement, le Corriere della Serra révélait aussi que José Mourinho avait appelé directement le joueur pour tenter de l’enrôler à la Roma. Le Portugais souhaiterait que Marco Verratti renforce le milieu de terrain romain, particulièrement pour compenser la perte de Georgino Wijnaldum, prêté cette saison par… le PSG. Cependant, avec l’arrivée potentielle de Luis Enrique en tant qu’entraineur du Paris Saint-Germain, l’avenir du petit italien pourrait se prolonger dans la ville lumière. Le coach espagnol n’épargnait pas l’Italien de ses éloges quand il était coach au FC Barcelone, et le milieu de terrain pourrait très bien être une pièce maitresse dans l’effectif de Lucho au PSG.

A voir aussi : L’Italie de Donnarumma et Verratti termine sur une bonne note