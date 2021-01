Ce soir à 21 heures (la chaîne Téléfoot), le PSG accueillera – au Parc des Princes – le Montpellier Hérault, à l’occasion de la 21ème journée de Ligue 1. Premier du championnat, le club de la capitale devra s’imposer afin de conserver son fauteuil de leader à l’issue de cette journée. Pour atteindre cet objectif, le groupe parisien affiche quasiment au complet (à l’exception de Juan Bernat et Colin Dagba toujours absents). De son côté, le MHSC reste sur une série de six matches sans victoire en championnat (2 nuls et 4 défaites). Alors comment sentez-vous ce match entre le PSG et le Montpellier Hérault ? Annoncez votre pronostic ici ! Samedi dernier, le PSG s’était imposé 1-0 face à l’Angers SCO grâce à un but de Layvin Kurzawa. Un résultat annoncé ici par Onatik, Fox Mulder et Heno Mkhitaryan #FreeArtsakh. Félicitations à eux !