Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Décalé), le PSG affrontait le Clermont Foot 63 – au Stade Gabriel Montpied – pour ses débuts dans la nouvelle saison de Ligue 1. Et pour cette première journée de championnat, Christophe Galtier a aligné son désormais habituel 3-4-1-2 et quelle nouvelle prestation de ses hommes ce soir. Disponibles, justes techniquement, exceptionnels par moment, les Parisiens ont maîtrisé cette rencontre et se sont largement imposés sur le score de 5-0. Neymar en premier lieu grâce à un but et trois passes décisives et que dire de Leo Messi qui a inscrit un doublé dont un ciseau lobé qui fera le tour du monde ! Après une saison 2021/2022 pénible collectivement, voir du football au PSG fait du bien… Beaucoup de bien pour le moral ! Continuez comme ça messieurs !

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Donnarumma 6 – Marquinhos 7,5, Ramos 6,5, Kimpembe 7- Hakimi 7,5 , Vitinha 8, Verratti 7, Mendes 6,5 – Sarabia 6,5, Messi 8,5, Neymar 9

