PSG / Nantes : annoncez votre pronostic

Ce soir à 21h (Canal Plus), le PSG affrontera – au Parc des Princes – le FC Nantes d’Antoine Kombouaré, en clôture de la 29ème journée de Ligue 1. Une rencontre importante pour les Rouge & Bleu dans la course pour le titre de champion de France. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devra composer sans Juan Bernat, Alessandro Florenzi, Ander Herrera, Neymar Jr et Moise Kean. De son côté, le FC Nantes sera en pénurie d’arrière droit avec les absences de Sébastien Corchia, Fabio et Dennis Appiah. Comment sentez-vous ce match face au 19ème de Ligue 1 ? Annoncez votre pronostic ici.

Mercredi dernier, le PSG et le FC Barcelone se sont quittés sur un score de parité (1-1) en huitième de finale retour de Ligue des champions. Un score annoncé ici par l’imperatore, PSG41, ludal et Elbarto94. Félicitations !