Deux retours à l’entraînement du PSG ce jeudi

Après sa victoire contre Lorient dimanche dernier (1-2), le PSG avait accordé trois jours de repos à ses joueurs. De retour au Camp des Loges ce matin, Christophe Galtier a pu se satisfaire du retour à l’entraînement collectif de Presnel Kimpembe et Lionel Messi.

Le PSG retrouve la Ligue 1 dimanche après-midi (13 heures, Prime Video) avec la réception d’Auxerre dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Une dernière rencontre avant la Coupe du Monde pour laquelle Christophe Galtier pourra peut-être compter sur un groupe quasiment au complet. Victime d’une lésion à l’adducteur gauche, Fabian Ruiz doit reprendre l’entraînement en fin de semaine et devrait donc être forfait pour la réception du promu. Touché au dos et absent lors des matches contre la Juventus (1-2) et Lorient (1-2), Keylor Navas pourrait postuler à une place dans le groupe. L’international costaricain devait reprendre l’entraînement ce jeudi avec ses coéquipiers.

Kimpembe et Messi présents avec leurs coéquipiers

Les joueurs du PSG ont donc retrouvé le chemin de l’entraînement ce jeudi matin. Et comme le rapporte l’Equipe sur son site internet, Presnel Kimpembe et Lionel Messi ont repris l’entraînement collectif au Camp des Loges. Touché au tendon d’Achille lors de l’entraînement de veille de match contre la Juventus Turin, le titi parisien avait manqué les déplacements à Turin et Lorient. De son côté, la Pulga avait été ménagée contre le club breton en raison d’une inflammation du tendon d’Achille. À trois jours du match contre Auxerre, ce sont de très bonnes nouvelles pour Christophe Galtier. Seront-ils dans le groupe pour dimanche ? Réponse dans deux jours.