Mercato – Le PSG face à une rude concurrence pour Manu Koné

L’entrejeu est un secteur vivement critiqué au PSG et ce, depuis de nombreuses saisons. Rien d’étonnant donc à voir certaines rumeurs sur d’éventuelles recrues au poste de milieu de terrain émerger, à l’image de la piste menant à Manu Koné.

Fabian Ruiz, Vitinha, Marco Verratti, Renato Sanches, Carlos Soler… Aucun de ces milieux de terrain n’a affiché un visage constant depuis que l’exercice en cours s’est lancé, loin s’en faut. Des errances que l’on retrouve avec une grande régularité dans ce secteur. En ce sens, l’une des priorités rouge et bleu sur le marché sera de se renforcer intelligemment. Plusieurs noms sont d’ailleurs évoqués. Mais celui qui revient avec le plus d’insistance est celui de Manu Koné.

Un départ qui se précise, une concurrence XXL à la clé

L’ancien toulousain, originaire de la région parisienne qui est notamment passé par la case Paris FC durant sa prime jeunesse, fait les beaux jours du Borussia Mönchengladbach cette saison. En Bundesliga, Manu Koné aligne ainsi les prestations de qualité. Et forcément, du haut de ses 21 ans, l’espoir tricolore ne laisse pas insensibles les mastodontes du vieux continent. Téléfoot a d’ailleurs fait un point sur ce dossier ce dimanche.

Selon l’émission dominicale, le départ de Manu Koné est d’ores et déjà acté du côté du Borussia Mönchengladbach. Le club allemand espérerait bien faire une marge substantielle en cas de vente de sa pépite. Téléfoot parle d’un bon de sortie à hauteur de 45 millions d’euros. Le PSG serait bel et bien sur les rangs pour le récupérer dès le mercato estival. Toutefois, comme dans d’autres dossiers dans lesquels se trouvent les Rouge et Bleu, la concurrence promet de faire rage là aussi. En effet, toujours selon Téléfoot, en plus du club de la capitale, le Bayern Munich, Chelsea et Manchester United seraient également à l’affût dans ce dossier.

Dans cette même émission, et comme relayé sur Canal Supporters ce vendredi, Manu Koné s’est dit flatté par l’intérêt annoncé du PSG à son égard. Il a ainsi déclaré à ce sujet : « Ça fait plaisir ! C’est vrai que je suis Parisien. C’est un grand club qui joue la Ligue des Champions avec de très grands joueurs. Donc, en évoluant à leurs côtés, tu ne peux que progresser. »