PSG : Neymar donne de ses nouvelles

Blessé depuis le mois de février dernier, Neymar s’est fait opérer de la cheville et son retour avec le PSG ne devrait plus tarder. En effet, le Brésilien a pris part au Japan Tour 2023 sans pour autant jouer ne serait-ce qu’une minute durant cette tournée estivale.

Au Japon depuis le 22 juillet dernier pour sa tournée estivale, le PSG compte sur Neymar depuis le début du voyage au moins l’aspect commercial. En effet, outre les entraînements, le meneur de jeu parisien n’a pris part à aucune minute de jeu durant les matchs de préparation sur les pelouses d’Osaka et Tokyo. En effet, au cours du match de préparation face à Al Nassr, au Cerezo Osaka et à l’Inter Milan, Neymar est resté sur le banc les 90 minutes à chaque fois. Après son opération à la cheville au printemps dernier, le Brésilien pourrait être plus fiable sur le plan physique. C’est en tous cas ce qu’affirme son entourage selon les dernières indiscrétions de nos confrères de L’Equipe qui affirment que l’entourage du joueur « confie qu’il a bien travaillé ces dernières semaines et que ce travail commençait à porter ses fruits« .

🔴🗣️ Neymar a affirmé qu'il se "sentait bien". "Mais je ne sais pas quand je vais rejouer" a-t-il rajouté via L’Équipe 🔙🇧🇷 pic.twitter.com/pJIWN7ATqu — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 1, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Dans la foulée de la rencontre de ce jour face à l’Inter Milan (défaite 2-1), la dernière de ce Japan Tour 2023, Neymar a donné de ses nouvelles et s’est confié auprès de L’Equipe : « Je me sens bien. Mais je ne sais pas quand je vais rejouer » a-t-il confié. Pour rappel, le PSG disputera sa dernière rencontre de préparation ce jeudi 3 août (10h ; heure française) en Corée du Sud face au Jeonbuk Motors, quatrième du championnat sud-Coréen. Il sera donc intéressant de se pencher sur la participation, ou non, de Neymar à cette rencontre, à neuf jours du premier match officiel de la saison.