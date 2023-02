PSG : Neymar se dirige vers un forfait face au Bayern

Le PSG s’est imposé sur le fil (4-3) face au LOSC ce dimanche au Parc des Princes. Au cours de la rencontre, Neymar a été touché à la cheville à la 50e minute suite à un duel avec Benjamin Andre. L’international brésilien devrait se diriger au fil des heures vers un forfait officiel pour la rencontre face au Bayern Munich.

Dans la foulée de la rencontre, des examens supplémentaires ont été effectués et le PSG a communiqué sur son site officiel sur la nature de la blessure de Neymar : « Victime d’une entorse de la cheville durant la rencontre face à Lille, Neymar a passé une IRM ce jour. Celle-ci ne révèle pas de fracture. Un nouveau bilan ligamentaire sera effectué dans 48 heures« . Aujourd’hui, nos confrères du Parisien avancent tout de même des nouvelles moins rassurantes. En effet, en interne on estime l’absence du numéro 10 du PSG entre trois et quatre semaines, et envisage un retour à la mi-mars. Une nouvelle qui, si elle se confirme, acterait d’ores et déjà le forfait de Neymar pour la manche retour du huitième de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Les premières images « témoignent d’une déchirure partielle des ligaments« .

🚨🚨 | Neymar devrait, selon toutes vraisemblances, être forfait contre le Bayern Munich ❌🇧🇷



En interne, l’indisponibilité du Brésilien est estimée entre 3 & 4 semaines.

Les 1ères images témoignent d’une déchirure partielle des ligaments 🩺



📲 Le Parisien pic.twitter.com/43BRdcD0wS — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 20, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Pour rappel, Neymar est touché à la cheville droite, qui l’avait déjà empêché s’exprimer complètement lors de la Coupe du Monde 2022. La question d’un retour prématuré et forcé peut se poser quand on constate l’état de santé du joueur aujourd’hui. Une blessure qui écartera donc la star brésilienne des terrains au moment le plus important de la saison du Paris Saint-Germain.