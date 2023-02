Hier, lors de la victoire du PSG contre Lille (4-3), Luis Campos s’est fait remarquer en descendant des tribunes et en gesticulant autour du banc durant le dernier quart d’heure de la rencontre. Mais le conseiller sportif parisien avait-il le droit d’être-là ?

Hier après-midi, le PSG a eu un match complètement fou contre Lille (4-3) dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Après avoir mené 2-0 au bout de 20 minutes, le club de la capitale a vu Lille revenir dans le match et même prendre l’avantage un peu avant l’heure de jeu. Les Parisiens se sont finalement imposés grâce à des buts de Kylian Mbappé et Lionel Messi dans les dernières minutes. Mais lors de cette rencontre, le comportement de Luis Campos a interpellé. Le conseiller sportif du PSG, a quitté la tribune pour vivre les 15 dernières minutes de la rencontre au bord du terrain. On l’a vu invectivé les arbitres, conseiller les joueurs et faire des allers-retours dans la zone des entraîneurs. Il a aussi laissé exploser sa joie après le but victorieux de Lionel Messi, célébrant devant le délégué de la rencontre.

Rien n’a été noté dans le rapport des officiels après la rencontre

RMC Sport s’est demandé si Luis Campos avait le droit d’être sur le bord de la pelouse. Le média sportif indique que le dirigeant du PSG dispose d’une accréditation lui donnant accès à toutes les zones du terrain, banc compris. Selon RMC Sport, « rien n’a été noté dans le rapport des officiels après la rencontre. Si cela avait été le cas, la commission de discipline aurait étudié son cas dès mercredi. » Ça avait été le cas pour les dirigeants lillois Olivier Létang et Sylvain Armand la saison dernière. Ils avaient respectivement écopé de 2 et 4 matches de suspension, rappelle le média sportif.