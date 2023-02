Le PSG a su venir à bout du LOSC (4-3) lors de cette 24e journée de Ligue 1 Uber Eats dans un match au scénario rocambolesque. Ce dernier a poussé Luis Campos à quitter sa place en tribune afin de rejoindre le bord du terrain. Un comportement qui a beaucoup interrogé … .

Lors de ce PSG – LOSC, la tension était à son paroxysme et Luis Campos n’y était pas pour rien. Le directeur du football du Paris Saint-Germain a rejoint le bord du terrain et a passé la fin de match à donner de la voix afin de mettre la pression sur le corps arbitral. Plus encore, au moment du but salvateur de Leo Messi sur coup franc, le dirigeant portugais célèbre en narguant l’arbitre délégué de la rencontre. Un comportement qui a largement été pointé du doigt par de nombreux observateurs. Cependant, et selon les informations de L’Equipe, Luis Campos n’a pas fait l’objet d’un rapport de Willy Delajod, arbitre de la rencontre, et « ne sera donc pas convoqué par la commission de discipline de la LFP pour son comportement et ne risque pas de suspension« . En effet, rien n’empêchait sa présence au bord du terrain, tant il était accrédité pour. Cependant, rien ne l’autorisait à s’asseoir sur le banc de touche, ce qu’il n’a pas fait.

Une présence légitime au bord de la pelouse

Pour un point règlement, il faut noter que, selon les informations de L’Equipe, le nom de Luis Campos n’apparaissait pas sur la feuille de match. C’est ce fait qui l’empêchait de prendre place sur le banc de touche. En effet, pour une rencontre dans l’élite, en France, c’est 19 personnes qui sont autorisées à s’asseoir sur le banc : 9 remplaçants et 10 personnes de l’encadrement. Luis Campos avait donc totalement le droit d’être présent en bord de terrain, mais seulement en circulation, et non pas d’y rester comme il l’a fait pendant de longues minutes en fin de match lors de cette 24e journée de championnat. L’Equipe précise qu’il a été véhément mais pas insultant, ce qui explique qu’il n’ait pas été sanctionné ou expulsé.