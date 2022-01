PSG / Nice – Annoncez votre pronostic

Le PSG affronte ce soir (21h15, Eurosport 2, France 3) Nice dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino doit faire face à de nombreuses absences. Keylor Navas, Marquinhos, Angel Di Maria, Achraf Hakimi (éliminé avec le Maroc à la CAN dimanche), Idrissa Gueye et Abdou Diallo, sont tous en sélection. Neymar et Georginio Wijnaldum poursuivent leur rééducation alors que Sergio Ramos a été victime d’une lésion musculaire bas grade du mollet droit lors de l’entraînement de jeudi. Mais il pourra compter sur Kylian Mbappé, Lionel Messi et plusieurs titis. Alors, comment sentez-vous ce match ? Annoncez votre pronostic ici.

Dimanche dernier, le PSG s’est imposé sur sa pelouse contre Reims (4-0) dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Un score annoncé ici par Touflhar, bibifuck, patibracav, Baby Bejita, Romain #75010, Cavanevendange, Niko, Supras et O Burrinho #FCCanapé🚮. Bravo à eux !