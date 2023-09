Ce vendredi soir (21h sur Prime Video), le PSG accueille l’OGC Nice en ouverture de la 5e journée de Ligue 1. L’occasion de relancer la machine avant les grosses échéances à venir.

C’est le jour J. Après plusieurs jours d’attente en raison de la coupure internationale, le PSG retrouve la compétition ce vendredi soir. Après avoir laissé ses supporters et observateurs de football sur des belles impressions avec des victoires probantes face au RC Lens (3-1) et l’Olympique Lyonnais (4-1), les champions de France en titre devront relancer la machine dans un calendrier qui s’annonce chargé dans les semaines à venir. Et cela commence dès ce vendredi soir face à l’OGC Nice. Invaincus en championnat comme les Rouge & Bleu, les Aiglons auront à coeur de stopper la série parisienne. De son côté, Luis Enrique pourrait réserver des surprises afin de faire souffler et ménager quelques joueurs. Le coach espagnol sera privé à coup sûr de Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, Fabian Ruiz et Marco Asensio.

Une attaque inédite Kolo Muani, Ramos, Mbappé ?

Selon L’Equipe, Marquinhos et Manuel Ugarte devraient être laissés au repos, eux qui ont joué tardivement avec le Brésil et l’Uruguay cette semaine. Ils pourraient être remplacés par Danilo Pereira en défense et Carlos Soler dans l’entrejeu. Pour le reste de la défense, les mêmes joueurs devraient être alignés avec Achraf Hakimi, Milan Skriniar et Lucas Hernandez. Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery a des chances d’enchaîner malgré ses titularisations avec l’équipe de France Espoirs. Peu utilisé avec le Portugal, Vitinha devrait enchaîner dans l’entrejeu des Rouge & Bleu. Enfin, en attaque, quelques surprise pourraient exister. Gêné à un genou lors du rassemblement avec l’équipe de France, Kylian Mbappé doit retrouver du rythme et postule donc à une place de titulaire. Souvent sujet à de nombreuses blessures durant sa carrière, Ousmane Dembélé pourrait laisser sa place dans le couloir droit à Randal Kolo Muani, ce qui laisserait le champ libre à Gonçalo Ramos pour la place de numéro 9.

De son côté, Le Parisien voit un onze différent au niveau de l’animation offensive. Ousmane Dembélé pourrait tenir sa place sur l’aile droite tandis que Bradley Barcola pourrait être le remplaçant idoine de Kylian Mbappé, si ce dernier n’est pas en mesure de tenir sa place au coup d’envoi.

XI probable du PSG ( L’Equipe ) : Donnarumma – Hakimi, Danilo (c), Skriniar, L.Hernandez – Soler, Vitinha, Zaïre-Emery – Kolo Muani, G.Ramos, Mbappé

( ) : Donnarumma – Hakimi, Danilo (c), Skriniar, L.Hernandez – Soler, Vitinha, Zaïre-Emery – Kolo Muani, G.Ramos, Mbappé XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Danilo (c), Skriniar, L.Hernandez – Soler (ou Ugarte), Zaïre-Emery, Vitinha – Dembélé, Ramos, Mbappé (ou Barcola).

(Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Danilo (c), Skriniar, L.Hernandez – Soler (ou Ugarte), Zaïre-Emery, Vitinha – Dembélé, Ramos, Mbappé (ou Barcola). XI probable de l’OGC Nice : Bulka – Atal, Todibo, Dante (c), Bard – Sanson, Ndayishimiye, K.Thuram – Laborde, Moffi, Boga

