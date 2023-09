Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 15 septembre 2023. Le match face à l’OGN Nice, l’hommage prévu pour Marco Verratti, le milieu de terrain du PSG, Keylor Navas reste dans l’ombre de Gigio Donnarumma, le départ de Julian Draxler est acté…

Dans son édition du jour, L’Equipe met en avant la concurrence au poste de gardien de but. Titulaire dans les buts parisiens depuis le début de saison, Gianluigi Donnarumma reste le numéro 1 mais devra se méfier de Keylor Navas, finalement resté au PSG cet été. « Obligatoirement la présence de Navas rajoute de la pression sur Donnarumma, d’autant que son aîné n’a pas toujours montré de la bonne humeur face à cette situation, se montrant parfois un brin provocateur et chambreur. » L’ancien portier du Real Madrid avait pris pour manque de considération de la part des dirigeants l’arrivée de l’Italien en 2021, alors qu’il sortait de deux saisons réussies chez les Rouge & Bleu avec une finale et une demi-finale de Ligue des champions à la clé. Désormais, chacune des performances de Gigio Donnarumma sera scrutée de près et relancera la concurrence et les débats au poste de gardien, ce qui n’allait pas être le cas avec Arnau Tenas, désormais numéro 3 dans la hiérarchie.

« Donnarumma a été assuré par Luis Campos de débuter comme titulaire alors qu’on prêtait au conseiller portugais de le mettre en concurrence », rapporte L’E. Malgré un bon début de saison, l’ancien de l’AC Milan peine toujours à lever tous les doutes, notamment sur son jeu au pied. Il a également été au centre des critiques ces derniers jours avec la sélection d’Italie. Mais dans l’entourage du gardien, on précise que ces critiques « ‘ne l’affectent pas’ et qu’il ne se préoccupe pas ‘du maintien de Navas dans l’effectif puisque ce n’est pas lui qui décide’ avant d’ajouter qu’il ‘est professionnel, heureux à Paris et bien avec le gardien présent à ses côtés’. »

Le quotidien sportif évoque aussi les prochaines échéances qui attendent le PSG. Dès ce vendredi, les champions de France en titre reçoivent l’OGC Nice (21h sur Prime Video) en ouverture de la 5e journée de Ligue 1. Par la suite, deux autres rencontres à domicile auront lieu face au Borussia Dortmund en Ligue des champions (19 septembre) et le Classico face à l’Olympique de Marseille le week-end prochain (24 septembre). Interrogé au sujet de ce calendrier relevé, Luis Enrique a préféré uniquement se concentrer sur la rencontre face aux Aiglons. « L’entraîneur du PSG a suffisamment d’expérience pour savoir les risques de se projeter trop avant, en négligeant les devoirs du jour pour rêver déjà à la soirée étoilée qui arrive. » Surtout que cette rencontre face à Nice arrive juste après une trêve internationale.

Ce match face aux Niçois fait donc office de répétition avant les affiches de la semaine prochaine. « Deux chocs attendus, qui doivent permettre de mieux jauger les promesses entrevues ces dernières semaines. » Pour préparer au mieux cela, le PSG devra dès ce soir confirmer les belles impressions laissées lors des matches face au RC Lens (3-1) et l’Olympique Lyonnais (4-1). « Dans un style différent, l’adversité du jour pique la curiosité et n’est pas à sous-estimer », précise L’E. Invaincu cette saison (1 victoire et 3 nuls), l’OGC Nice possède la meilleure défense du championnat (2 buts encaissés), juste devant le PSG (3). « Une bonne manière de se préparer à la semaine qui vient. Et de refaire du Parc des Princes une citadelle imprenable, alors que Marquinhos et ses partenaires restent sur 3 victoires, 1 nul et 4 défaites sur les 8 derniers matches à domicile. »

Dans la rubrique mercato, le PSG est sur le point de se séparer d’un autre de ses indésirables. Après Marco Verratti, Julian Draxler va aussi rejoindre le championnat du Qatar. L’Allemand de 29 ans va s’engager avec le club d’Al-Ahli. L’ancien de Schalke 04 va bien respecter son accord avec la formation qatarie, après avoir demandé un temps de réflexion en raison de problèmes familiaux. Au PSG depuis janvier 2017, Julian Draxler aura disputé un total de 198 matches pour 26 buts et 41 passes décisives.

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette rencontre face à l’OGC Nice avant les gros chocs de la semaine prochaine. Performant avant la trêve internationale, le club parisien devra poursuivre sur sa lancée dans un calendrier qui s’annonce chargé dans les jours à venir. Deuxième du classement, à deux longueurs de l’AS Monaco, le club de la capitale a pris de retard à l’allumage par rapport aux deux exercices précédents. « Après un mois de compétition, il ne peut se targuer d’être, pour la première fois depuis 2016, soit la meilleure attaque, soit la meilleure défense de Ligue 1. Rien de dramatique, bien sûr, si ce n’est que la stat confirme que la formation de Luis Enrique est encore en rodage. » Les Rouge & Bleu comptent bien s’appuyer de leurs deux victoires probantes face au RC Lens et l’Olympique Lyonnais mais il faudra relancer la machine après cette coupure internationale. Si certains joueurs ont brillé comme Marquinhos, Gonçalo Ramos ou encore Manuel Ugarte, d’autres ont connu une trêve internationale plus mouvementée à l’image de Gigio Donnarumma sévèrement critiqué en Italie ou encore les Espagnols Marco Asensio et Fabian Ruiz qui ont rejoint l’infirmerie du PSG. De son côté, Kylian Mbappé a souffert d’un soucis au genou. Pas de quoi être alarmant mais cela pourrait obliger Luis Enrique à le ménager un peu.

Le quotidien francilien fait aussi un focus sur le trio du milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery, Manuel Ugarte et Vitinha. Après plusieurs échecs dans l’entrejeu ces dernières saisons, les premiers matches de ce trio dessinent le début de belles promesses pour cette saison 2023-2024. En quatre rencontres, Zaïre-Emery et Ugarte ont donné de l’équilibre à cette formation parisienne. De son côté, Vitinha avait déjà côtoyé le Titi du PSG la saison passée. Les deux hommes échangeaient régulièrement ensemble et, en privé, l’ancien de Porto n’était pas avare en compliment à l’égard du jeune milieu de terrain. Et depuis le début de saison, le Portugais semble libéré sur le terrain. « Les départs de Messi et Neymar, avec qui la relation n’était pas fluide, lui ont permis de retrouver un registre plus naturel de relayeur », rapporte LP.

Concernant Manuel Ugarte, il a rapidement fait lever les doutes sur son transfert onéreux (60M€). En quatre rencontres, l’Uruguayen a récupéré 41 ballons, ce qui fait de lui le deuxième meilleur récupérateur des cinq grands championnats européens, juste derrière le joueur de West Ham, Lucas Paqueta. L’ancien du Sporting a posé les bases d’une relation saine avec ses deux compères du milieu de terrain. À ce jour, seul Fabian Ruiz peut venir concurrencer ce trio du milieu de terrain. « Dans les plans de Luis Campos, l’idée était d’associer un numéro 6 capable d’être très travailleur à la récupération à deux autres relayeurs habiles à chaque extrémité du terrain et qui se fassent également remarquer par leur intelligence de jeu. » Derrière Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, Vitinha est le troisième Parisien qui tente le plus sa chance avec 9 tirs. De son côté, Warren Zaïre-Emery est conscient qu’il n’a pas encore montré toute sa panoplie offensive. Preuve de la confiance du PSG envers son Titi. Cet été, l’un de ses représentants avait demandé à Luis Campos s’il comptait recruter Jude Bellingham. Et le conseiller sportif a été catégorique en précisant qu’il avait déjà Warren Zaïre-Emery, qui possède un talent de la même trempe que l’Anglais.

Enfin, il est également question des hommages de Marco Verratti au Parc des Princes ce vendredi soir à partir de 20h. Officiellement transféré à Al-Arabi, l’Italien de 30 ans foulera une dernière fois la pelouse du Parc devant les supporters. Le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, sera bien sûr présent pour célébrer un joueur qui aura passé 11 ans de sa carrière sous les couleurs parisiennes. « C’est cet amour sincère, cette science du tacle glissé, du dribble version cabine téléphonique qui en ont longtemps fait le chouchou du Parc, que le président du PSG voudra assurément saluer. » Avec 30 trophées remportés, 9 championnats de France, 11 buts et 61 passes décisives, c’est une légende du club qui sera célébrée ce vendredi soir. « Certains diront qu’il était temps, que c’était le moment, d’autres entretiendront le mythe d’un joueur rare, hors pair qui, avec ses qualités et ses défauts, a toujours fait le boulot. Nul, chez ses détracteurs ou ses partisans, ne pourra néanmoins nier que Verratti a marqué Paris, que ses onze saisons et sa collection de trophées en font non seulement le joueur le plus titré de l’hexagone, mais aussi un monument du PSG », conclut Le Parisien.