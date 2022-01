Après une semaine complète sans match, le PSG retrouvera la compétition ce lundi (21h15 sur France 3 et Eurosport 2) – au Parc des Princes – face à l’OGC Nice, à l’occasion des huitièmes de finale de Coupe de France. Tenants du titre, les Parisiens voudront poursuivre leur parcours dans cette édition 2022 mais devront faire face à des Niçois solides cette saison. Présent en conférence de presse ce samedi, le coach des Aiglons – Christophe Galtier – a été questionné sur cette rencontre, dans des propos rapportés par RMC Sport et Nice-Matin. Extraits choisis.

Nice deuxième du championnat, un candidat crédible pour batailler avec le PSG ?

« Non, c’est une erreur de dire ça. Aujourd’hui, il y a trop d’écart entre le PSG et nous-mêmes. On est actuellement deuxième et il y a un match en retard entre Lyon et Marseille. Mes joueurs méritent d’être à leur place par rapport aux efforts fournis, mais on a encore beaucoup de choses à améliorer dans notre jeu pour être un favori à la deuxième. On a encore une marge de progression énorme (…) De part mon expérience et de ce que j’ai pu vivre les saisons précédentes, le groupe a encore énormément de progrès à faire pour être un des favoris à la deuxième place. »

Le match de Coupe de France

« Pour espérer gagner la Coupe de France, souvent vous rencontrez le PSG. Cette fois-ci c’est nous, assez rapidement. Est-ce que c’est mieux de les rencontres maintenant ou de les jouer sur une finale ? Evidemment une finale, c’est toujours excitant mais le tirage a fait qu’on rencontre Paris maintenant et on va jouer avec l’idée de croire que nous pouvons le faire. Notre match au Parc des Princes (0-0) m’a donné certaines satisfactions, mais il faudra faire beaucoup plus et beaucoup mieux en terme de jeu pour éliminer Paris. »

Va-t-il faire tourner son effectif ?

« Non, pas du tout. Je vais mettre la meilleure équipe possible. Bulka (prêté par le PSG) titulaire ? Je n’ai pas encore pris ma décision. J’avais apprécié le match de Marcin (Bulka) à Cholet. On verra demain, j’en parlerai avec les deux joueurs concernés (Walter Benitez est le gardien numéro 1 de l’OGCN). »

« C’est un match important pour le groupe et le club. Si on veut gagner cette Coupe, il faut généralement battre Paris, qui remporte presque tout le temps cette compétition. »