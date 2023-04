PSG / OL – Le groupe parisien avec une absence de taille

Ce dimanche soir, coup d’envoi à partir de 21h00 (Prime Video), le PSG accueille l’OL dans son enceinte du Parc des Princes pour ce qui représentera l’affiche de la 29e journée de Ligue 1. Voici le groupe retenu par Christophe Galtier pour cette échéance hexagonale.

Le PSG se trouve à un tournant de sa fin d’exercice. En effet, les trois prochains matches de Ligue 1, soit face à l’OL, l’OGC Nice et le RC Lens, dicteront la fin du championnat. Déjà, si les hommes de Christophe Galtier triomphent ce dimanche, ils pourraient reprendre un avantage confortable de 9 points, l’OM ayant été tenu en échec ce vendredi face à Montpellier au Vélodrome (1-1).

Et on connaît désormais les 19 joueurs retenus par Christophe Galtier pour cette rencontre face à l’Olympique Lyonnais. Comme pressenti, plusieurs retours importants sont à signaler avec les présences d’Achraf Hakimi et de Marquinhos. Comme pressenti, Nordi Mukiele ne sera pas de la partie, lui qui souffre toujours des ischios-jambiers, tout comme Carlos Soler (gêne musculaire). Incertain, Sergio Ramos (gêne au mollet) ne prend pas non plus place au sein de ce groupe rouge et bleu. À noter les présences désormais habituelles des titis El Chadaille Bitshiabu, Timothée Pembélé, Warren Zaïre-Emery et Ismaël Gharbi.

Le groupe du PSG pour la réception de Lyon

Gardiens : Donnarumma, Rico, Letellier

Défenseurs : Hakimi, Pembélé, Bernat, Bitshiabu, Marquinhos, Mendes, Danilo

Milieux : Sanches, Vitinha, Ruiz, Zaïre-Emery, Verratti