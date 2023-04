Revue de Presse PSG : Galtier, Campos, Blanc…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 1er avril 2023. Christophe Galtier se voit rester au PSG, Luis Campos prépare la phase 2 de son projet, retour sur le PSG de Laurent Blanc, le point sur le groupe parisien…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque l’avenir de Christophe Galtier. Ce vendredi en conférence de presse, l’entraîneur du PSG, sous contrat jusqu’en 2024, a été questionné sur son futur. Et le technicien français se voit encore chez les Rouge & Bleu et se projette déjà sur la saison 2023-2024. « Avec une volonté affirmée de se présenter comme un acteur majeur, aux côtés de Luis Campos, du projet du club pour l’an prochain. » Mais reste à savoir s’il sera conservé avec certitude par sa direction. La réponse de Christophe Galtier donne l’impression qu’il a obtenu des garanties pour le prochain exercice (« Je me sens toujours légitime à être entraîneur du PSG. On prépare avec Luis Campos la saison prochaine même si mon quotidien, c’est cette fin de saison avec la détermination d’aller chercher le titre. »). Pourtant, « il n’y a pas eu de réunion actant son avenir à court et moyen terme », précise L’E. Expérimenté, l’ancien coach de l’OGC Nice sait que ses récents mauvais résultats ont fortement fragilisé sa position et qu’une éventuelle perte du titre lui coûterait définitivement son poste. Mais sa réponse claire sur le sujet montre qu’il ne lâchera pas aussi facilement et affiche son état d’esprit actuel. De son côté, l’état major parisien n’a pas encore tranché sur l’avenir du coach de 56 ans. « Fidèles à leur méthodologie de travail, les propriétaires qataris se donnent du temps et ne veulent pas donner le sentiment de trancher dans la précipitation. » Surtout que le rachat de Manchester United occupe beaucoup de monde à Doha. « La donne est claire : aucune décision ne sera prise avant la fin de la saison. » À moins d’une très mauvaise série de résultats, Christophe Galtier restera donc sur le banc jusqu’à fin mai. Mais sa position est clairement fragilisée. Le board parisien ne veut pas changer pour changer et prendra une décision seulement si la prochaine cible est identifiée.

De son côté, Luis Campos s’est lancé dans la « phase 2 » de son projet. « Le Portugais et Galtier échangent à ce propos. Avec des discussions autour de la construction de l’effectif, comme sur la préparation estivale. », rapporte L’E. Le dirigeant avance ses pions pour convaincre ses pistes du mercato. Le duo est également dépendant des choix de Doha concernant les futurs de Lionel Messi et Sergio Ramos. Les relations entre Christophe Galtier et Luis Campos ont pu être sinueuses ces dernières semaines. « Campos a parfois été surpris de la gestion des stars par son entraîneur. » Le dirigeant portugais se projette jusqu’à la fin de son contrat (juin 2025) et sait qu’il doit reconstruire l’effectif, quelle que soit l’identité de l’entraîneur. Il devra surtout effectuer un recrutement efficient, « avec notamment un milieu athlétique et un attaquant de stature internationale », conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien revient sur le parcours de Laurent Blanc sur le banc du PSG entre 2013 et 2016. Et l’actuel coach de l’Olympique Lyonnais a laissé une trace dans l’histoire des Rouge & Bleu notamment sur la scène nationale avec son style de jeu et ses nombreux titres remportés. Il a dirigé « l’une des équipes les plus marquantes de l’histoire du PSG, une armada organisée autour de Thiago Silva, Thiago Motta et Ibrahimovic. Blanc a imposé sa marque à Paris : une équipe, un style, un état d’esprit et surtout une multitude de titres et de records », rappelle LP. En France, les Rouge & Bleu étaient une véritable machine quasiment imbattable. Onze titres nationaux remportés sur douze possibles. « Pour beaucoup, le PSG version Laurent Blanc est certainement ce qui s’est fait de mieux en termes de jeu et de résultats » avec le plus faible pourcentage de défaites pour un coach parisien (16 en 173 matches).

Mais c’est surtout le style de jeu que les supporters parisiens se remémorent avec nostalgie. Avec un effectif rempli de stars, le duo Blanc-Gasset était parvenu à « apposer sa patte, à installer un projet de jeu précis et une philosophie basée sur la possession, parfois poussée à l’extrême. » Avec en point d’orgue la saison 2015-2016 où le club parisien avait terminé l’exercice avec un total de 96 points (102 buts marqués, 19 encaissés). Recruté en 2015, Benjamin Stambouli est revenu sur cette période parisienne avec ce duo Blanc-Gasset : « Ils étaient les chefs d’orchestre. Ils avaient les bons instruments mais ils savaient mettre tout ça en musique. Blanc savait quand déléguer et être là quand il faut. Il savait accorder aux joueurs les moments où c’était eux qui décidaient ou quand c’était lui. Jean-Louis était le mec qui allait encourager, engueuler, mettre du rythme dans la séance. Il y avait une très bonne gestion du groupe et la hiérarchie était respectée : les anciens savaient tenir le vestiaire, tandis que les jeunes poussaient pour amener de la concurrence et tirer le groupe vers le haut. »

Cependant, Laurent Blanc n’a pas réussi à briser le plafond de verre en Ligue des champions en échouant à chaque fois en quarts de finale de la compétition. Son manque de flexibilité tactique lui a joué des tours et lui a coûté sa place, rapporte LP. « Cette incapacité à mener un effectif aussi compétitif plus haut demeure le gros point noir de son bilan », avec notamment cette défaite face à Manchester City en 2016.

Le quotidien francilien fait aussi un point sur le groupe parisien présent au Camp des Loges ce vendredi. Après un rassemblement prolifique avec l’Argentine, Lionel Messi a effectué son retour à l’entraînement hier. Le numéro 30 du PSG avait bénéficié de 48h de repos après son dernier match avec l’Albiceleste dans la nuit de mardi à mercredi. Il sera ainsi apte pour la réception de l’Olympique Lyonnais ce dimanche (20h45 sur Prime Video). De leur côté, Achraf Hakimi et Marquinhos étaient aussi présents et devraient pouvoir tenir leur place après avoir manqué les deux derniers matches des Rouge & Bleu. En revanche, Sergio Ramos, touché à un mollet, n’a pas pu participer à la séance. Mais l’Espagnol n’apparaît pas dans le point médical du club au contraire de son compatriote Carlos Soler, qui a ressenti une gêne musculaire et s’est entraîné individuellement. Enfin, Nordi Mukiele est forfait et poursuit sa rééducation suite à sa lésion haute des ischio-jambiers.